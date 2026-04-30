Europa League, il Var decide Nottingham-Aston Villa. Grifo-gol: ignorato da Gattuso, tiene in vita il Friburgo

I Forest si aggiudicano il primo round contro l'Aston Villa, decide un rigore molto contestato. Crystal Palace con un piede in finale di Conference

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Si va verso le finali, in tutte le competizioni europee: questa sera è toccato a Europa League e Conference, che hanno visto la disputa delle semifinali di andata. In Europa League Braga-Friburgo 2-1 e Nottingham-Aston Villa 1-0, in Conference Shakhtar-Crystal Palace 1-3 e Rayo Vallecano-Strasburgo 1-0.

Nottingham-Villa, decide un rigore

Il match più atteso era senza dubbio il derby inglese tra Nottingham e Aston Villa. E’ finita 1-0 per i garibaldini, grazie ad un rigore di Wood al 26′ del secondo tempo, ma non sono mancate le polemiche. La svolta infatti arriva quando l’arbitro, richiamato al Var, assegna un calcio di rigore in favore dei padroni di casa per un ingenuo fallo di mano commesso in area da Digne, ex Roma. Dal dischetto si presenta Wood, che firma l’1-0 facendo impazzire il City Ground. Solo pochi minuti in campo per Douglas Luiz, entrato al 79′ al posto di Digne.

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Emery cerca la rimonta

Ora toccherà a Emery, monarca incontrastato dell’Europa League, provare a ribaltare al ritorno del Villa Park: per il Nottingham, che rischia la retrocessione in Championship, potrebbe invece prefigurarsi il paradosso di una stagione deludente in patria ma esaltante in Europa.

Friburgo, Grifo mantiene viva la speranza

Nell’altra semifinale il Braga ha battuto 2-1 il Friburgo. Vantaggio portoghese all’8′ con Tiknaz, con un inserimento in area in scivolata, e il pareggio di Vincenzo Grifo (sempre ignorato da Gattuso) al 16′, a finalizzare un contropiede che taglia in due tutta la difesa lusitana. A fine primo tempo Atubolu neutralizza un rigore di Zalazar, con una grande parata. Nella ripresa meglio i tedeschi, ma nel finale i lusitani passano praticamente all’ultima azione con Dorgeles.

Crystal Palace con un piede in finale di Conference

In Conference League, il Crystal Palace ha messo più di un piede in finale, andando a vincere 3-1 in “casa” (si giocava a Cracovia) dello Shakhtar. Dopo aver chiuso avanti il primo tempo grazie al gol immediato di Sarr, in avvio di ripresa il Palace è stato raggiunto subito dalla stoccata da due passi di Ocheretko. Qui la reazione degli inglesi è stata veemente, con tre occasioni in serie, l’ultima delle quali trasformata in gol da Kamada. Nel finale in contropiede Strand Larsen ha firmato l’allungo. Nell’altra semifinale il Rayo Vallecano ha battuto 1-0 i francesi dello Strasburgo grazie al gol di Alemao al 54′.