Europa League, in campo la Roma B

Dopo il netto successo contro il Benevento, per la Roma è tempo di debuttare nella fase a gironi dell’Europa League 2020-2021.

Paulo Fonseca ha presentato in conferenza stampa la partita contro lo Young Boys, annunciando tante novità di formazione: “Ci saranno tante novità di formazione. Ho fiducia nei miei giocatori e in questo momento è importante fare turnover”.

Fonseca si è poi detto in sintonia con la società, spendendo qualche parola anche per i giovani che si sono ambientati meglio: “Sono soddisfatto del progetto. C’è un mix di giocatori esperti e giovani, come Villar e Perez. Loro, che sono quelli che si sono maggiormente adattati al nostro calcio. Il rapporto con la società è molto buono, stiamo lavorando insieme per far sì che la Roma diventi più forte ogni giorno che passa”.



OMNISPORT | 21-10-2020 17:58