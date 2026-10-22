Europa League, le partite di oggi: dove vedere Juventus-Rennes e Bournemouth-Milan

Bianconeri a caccia del riscatto contro il Rennes, rossoneri impegnati nella trasferta inglese: orari, programma completo e guida TV e streaming della serata di Europa League

L’Europa League entra nel vivo con una serata ricca di appuntamenti e riflettori puntati sulle italiane. La Juventus apre il programma alle 18.45 all’Allianz Stadium, dove affronta il Rennes con l’obiettivo di lasciarsi alle spalle la sconfitta contro la Lazio e dare continuità al percorso europeo, dopo le due vittorie conquistate nelle prime giornate. In serata, alle 21, toccherà invece al Milan, atteso dalla delicata trasferta inglese contro il Bournemouth: i rossoneri vogliono confermare i segnali di crescita mostrati nelle ultime uscite, dando seguito al successo europeo per 4-0 contro il Salisburgo e alla vittoria in campionato contro l’Atalanta. A seguire tutto il palinsesto, gli orari e dove vedere tutte le partite in programma.

Dove vedere l’Europa League

L’Europa League 2026/2027 è visibile in diretta TV su Sky, che trasmette in esclusiva tutte le partite della competizione, mentre in streaming sarà possibile seguire ogni incontro su NOW, attivando il Pass Sport, oppure tramite Sky Go per gli abbonati Sky. Nel programma di ogni turno, un match si può seguire anche in chiaro su TV8, live o in differita come questa giornata con la sfida tra Juventus e Rennes.

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Europa League, il programma delle 18.45: la Juve sfida il Rennes

La terza giornata della fase campionato di Europa League propone alle 18:45 un ricco programma di sfide, con otto incontri pronti ad accendere il pomeriggio europeo: dall’Ararat-Armenia contro l’AZ al confronto tra Ferencvaros e Torreense, passando per Dinamo Zagabria-N.E.C., Lech Poznan-Sunderland, OFI-Leverkusen, Sturm Graz-Marsiglia e Union Saint-Gilloise- Hapoel Beer Sheva. Ma i riflettori sono puntati soprattutto sull’Allianz Stadium, dove la Juventus ospita il Rennes con l’obiettivo di dimenticare il ko con la Lazio e confermare il proprio ottimo cammino europeo: i bianconeri arrivano infatti all’appuntamento forti di due vittorie nelle prime due e vogliono consolidare la propria posizione ai vertici della classifica.

Ararat Armenia-Az Alkmaar ore 18.45 SKY SPORT (canale 251), SKY GO e NOW Dinamo Zagabria-NEC ore 18.45 SKY SPORT (canale 251), SKY GO e NOW Ferencavaros-Torreense ore 18.45 SKY SPORT (canale 251), SKY GO e NOW Juventus-Rennes ore 18.45 SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 253), SKY GO e NOW (differita su TV8 alle 21) Lech Poznan-Sunderland ore 18.45 SKY SPORT MIX, SKY SPORT (canale 255), SKY GO e NOW OFI Creta-Bayer Leverkusen ore 18.45 SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 254), SKY GO e NOW Sturm Graz-Marsiglia ore 18.45 SKY SPORT (canale 251), SKY GO e NOW Union St Gilloise-Hapoel Beer Sheva ore 18.45 SKY SPORT (canale 251), SKY GO e NOW

Europa League, il programma delle 21: Milan a Bornemouth

La serata di Europa League delle 21:00 propone un programma ricco di sfide interessanti, con i riflettori puntati su Bournemouth-Milan, uno degli incontri più attesi del turno. In calendario anche la sfida tra il Besiktas di Italiano, Vlahovic e Miretti e il Crystal Palace, Celje-Salisburgo, Celtic-Celta Vigo, Hoffenheim-Lione, Jagiellonia-Anderlecht, Lillestrom-Real Sociedad, Olympiacos-Sparta Praga, Omonia Nicosia-Benfica e Viktoria Plzen-Levski Sofia. Grande attenzione ai rossoneri di Amorim, impegnatiin una trasferta insidiosa al Vitality Stadium contro una squadra insidiosa, reduce da due vittorie nelle prime due giornate europee.

Il Diavolo arriva invece dalla convincente vittoria per 4-0 sul campo del Salisburgo, trascinati dalla straordinaria tripletta del giovane Cisse, e dalla vittoria contro l’Atalanta in Serie A. Dopo la sconfitta all’esordio contro il Benfica, il Milan ha ritrovato entusiasmo e concretezza e punta ora a dare continuità ai propri risultati per risalire la classifica della fase campionato.