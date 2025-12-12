Virgilio Sport
Europa League, la classifica è cortissima, Steaua batticuore, cade il Lille, dove sono Roma e Bologna

Roma e Bologna si riaprono le possibilità di accedere direttamente agli ottavi: la classifica completa di Europa League dopo la sesta giornata

Entra nel vivo la League Phase dell’Europa League. A due giornate dalla fine, entrambe in programma a gennaio, la classifica è ancora cortissima. Appena tre punti tra la prima e la decima. Le squadre italiane impegnate nel torneo vincono entrambe e sistemano la loro classifica: la Roma vince con facilità al Celtic Park, mentre il Bologna di Italiano rimonta in trasferta il Celta Vigo. Con un posto tra le prime 24 quasi assicurato, Gasperini e Italiano hanno la concreta possibilità di poter puntare alla qualificazione diretta agli ottavi.

Lione capolista, ma la top 10 è cortissima

Le prime dieci della classifica vincono tutte, nessun ribaltone. La capolista Lione risolve la pratica Go Ahead Eagles nei primi 11 minuti: 2-1 il risultato finale. Dopo la sconfitta contro la Roma, torna alla vittoria anche il Midtjylland che batte il Genk per 1-0. Tre punti per Aston Villa e Betis che vincono rispettivamente con il Basilea e la Dinamo Zagabria, entrambe in trasferta. Il Friburgo mantiene la sua striscia di imbattibilità in Europa e vince anche contro il Salisburgo. Mentre prosegue la stagione europea da sogno del Ferencvaros, a un passo dalla qualificazione diretta agli ottavi di Europa League: nella sesta giornata ha ospitato i Rangers, che cadono anche contro gli ungheresi. Le due portoghesi Braga e Porto conquistano i tre punti contro Nizza e Malmoe. Per chiudere la top 10, oltre alla vittoria della Roma, vince anche lo Stoccarda con il poker rifilato al Maccabi Tel Aviv.

La rimonta clamorosa dello Steaua

L’upset maggiore della sesta giornata di Europa League arriva dalla Romania, dove lo Steaua Bucarest in casa compie un’autentica impresa contro il Feyenoord. 4-3 il risultato finale per i romeni con gol decisivo a recupero scaduto. Gli olandesi chiudono il primo tempo sul 2-1 dopo aver rimontato il gol di Ngezana in apertura grazie alle reti dell’ex Verona Tengstedt e del fratello d’arte Timber. Sauer trova anche il 3-1 nella ripresa per gli ospiti, ma dal 54′ si scatena l’FCSB. Toma accorcia le distanze, Thiam all’87’ firma la rete del pareggio e, al 95′ Tanase segna il gol che vale tre punti pesantissimi che riaccendono le speranze del club di rientrare tra le prime 24.

Vince il Nottingham Forest. Primo gol con il Paok per l’ex Genoa Vogliacco

Vince anche il Nottingham Forest: 2-1 in trasferta contro l’Utrecht, con il gol decisivo di Igor Jesus all’88’. Pareggio spettacolare tra Ludogorets e Paok: 3-3, con il primo gol per i greci dell’ex Genoa Vogliacco. Tre punti per Stella Rossa e Fenerbahce, rispettivamente contro Sturm Graz e Brann. Pari senza reti tra Panithinaikos e Viktoria Plzen. Chiude il quadro la vittoria dello Young Boys contro il Lille: agli svizzeri basta la rete dell’ex Inter Males per portare a casa la vittoria in inferiorità numerica.

Europa League, la classifica aggiornata dopo la sesta giornata

Pos Squadra Punti G V N P GF GS
1 Lione 15 6 5 0 1 13 3
2 Midtjylland 15 6 5 0 1 13 5
3 Aston Villa 15 6 5 0 1 10 4
4 Real Betis 14 6 4 2 0 11 4
5 SC Freiburg 14 6 4 2 0 9 3
6 Ferencváros 14 6 4 2 0 11 6
7 SC Braga 13 6 4 1 1 10 5
8 Porto 13 6 4 1 1 9 5
9 Stoccarda 12 6 4 0 2 12 5
10 Roma 12 6 4 0 2 10 5
11 Nottingham Forest 11 6 3 2 1 11 6
12 Fenerbahçe 11 6 3 2 1 9 5
13 Bologna 11 6 3 2 1 9 5
14 Viktoria Plzen 10 6 2 4 0 6 2
15 Panathinaikos 10 6 3 1 2 9 7
16 RC Genk 10 6 3 1 2 7 6
17 Stella Rossa 10 6 3 1 2 5 5
18 PAOK Salonicco 9 6 2 3 1 13 10
19 Celta Vigo 9 6 3 0 3 12 9
20 Lille 9 6 3 0 3 10 7
21 Young Boys 9 6 3 0 3 8 12
22 Brann 8 6 2 2 2 6 7
23 Ludogorets 7 6 2 1 3 11 14
24 Celtic 7 6 2 1 3 7 11
25 Dinamo Zagabria 7 6 2 1 3 8 13
26 Basilea 6 6 2 0 4 8 9
27 Steaua Bucarest 6 6 2 0 4 7 11
28 Go Ahead Eagles 6 6 2 0 4 5 11
29 Sturm Graz 4 6 1 1 4 4 8
30 Feyenoord 3 6 1 0 5 7 13
31 Salisburgo 3 6 1 0 5 5 11
32 Utrecht 1 6 0 1 5 3 9
33 Rangers 1 6 0 1 5 3 11
34 Malmö 1 6 0 1 5 3 12
35 Maccabi Tel Aviv 1 6 0 1 5 2 18
36 Nizza 0 6 0 0 6 4 13

