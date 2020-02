Europa League: la Roma torna alla vittoria, ma non convince

La due giorni italiana nelle Coppe Europee tornate dopo la pausa invernale fa segnare un incoraggiante filotto di successi. Dopo lo show dell’Atalanta in Champions contro il Valencia, sconfitto 4-1 a San Siro nell’andata degli ottavi, e dopo la vittoria dell’Inter sul campo del Ludogorets nell’andata dei sedicesimi di Europa League anche la Roma centra una vittoria importante nella stessa manifestazione.

Il Gent è però superato solo 1-0 all’Olimpico: il passaggio del turno resta in bilico e la prestazione di Dzeko e compagni non è stata esaltante, al punto che il pubblico accorso all’Olimpico, non molto numeroso, ha sottolineato anche con i fischi la prova della squadra. Contestato in particolare Lorenzo Pellegrini, l’ultmo romano rimasto in rosa dopo la cessione di Florenzi, uscito nel finale dopo non aver brullato.

Proprio come l’Inter i giallorossi erano reduci da un lungo periodo di crisi in campionato, con una striscia aperta di tre sconfitte, l’ultima delle quali proprio contro l’Atalanta, un 3-1 che ha allontanato la zona Champions League, ora distante sei punti. Fonseca ha dovuto fare i conti con la solita emergenza infortuni, puntando anche su qualche giocatore poco impiegato nella prima parte di stagione, oltre che sui volti nuovi portati dal mercato di gennaio.

Su tutti Carles Perez, alla prima da titolare e autore della rete che ha deciso la partita e fissato l’1-0: al 12’ Veretout recupera un pallone e vede Dzeko, verticalizzazione immediata per il talento scuola Barcellona, freddo davanti al portiere.

Sembrava tutto facile per la Roma, ma a questo punto i giallorossi hanno risentito dei fantasmi del periodo negativo e la gara si è fatta più equilibrata. Il Gent, fino a quel momento molto timido e rinunciatario, ha iniziato a giocare sfiorando il pareggio già nel primo tempo con Kums e Odjidja .

Ripresa equilibrata e Roma anche fischiata dai propri tifosi. Il gol della quasi sicurezza non è arrivato, anzi lo stesso Odjidja ha fatto tremare più volte un incerto Pau Lopez. Solo nel finale i giallorossi si sono distesi in contropiede, ma Perez è andato solo vicino alla doppietta. Tutto aperto in vista del ritorno in Belgio: la Roma non esce dalla crisi.

SPORTAL.IT | 20-02-2020 23:03