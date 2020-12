Europa League, le formazioni ufficiali di Napoli - Real Sociedad

Partia cruciale quella che affronterà alle 18.55 il Napoli di Gattuso. Per continuare a sognare l’Europa bisognerà vincere o fare anche un punto.

Ai partenopei, in testa alla classifica con 10 punti ne basta solo uno per staccare il biglietto per i sedicesimi: sia gli spagnoli che l’AZ Alkmaar occupano il secondo posto con otto punti.

Le formazioni ufficiali:

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Mertens. All. Gattuso.

A DISP.: Meret, Contini, Ghoulam, Manolas, Demme, Lobotka, Elmas, Politano, Petagna.

REAL SOCIEDAD (4-4-2): Remiro; Zaldua, Zubeldia, Le Normand, Monreal; Portu, Guevara, Merino, Zubimendi; Januzaj, Willian Josè. All. Alguacil.

A DISP.: Ayesa, Aritz, Aihen, Sagnan, Gorosabel, De Zarate, Merquelanz, Isak, Barrenetxea, Lopez, Bautista.

Gattuso sceglie Ospina in porta, Maksimovic accanto a Koulibaly, ritrova Fabian Ruiz a centrocampo e opta per Lozano. Zielinski e poi Mertens in attacco.

OMNISPORT | 10-12-2020 18:15