Europa League, le formazioni ufficiali di Sparta Praga - Milan

Ultimo impegno, della fase a gironi di Europa League, per il Milan di Pioli.

I rossoneri, secondi nel giorne H, si giocano il primo posto del raggruppamento dato che il Lille è primo con un solo punto in più.

Comme annunciato alla vigilia spazio, in casa Milan per chi ha giocato poco, con la fascia di capitano per Andrea Conti e spazio anche al giovane Colombo (classe 2002)

Le formazioni ufficiali:

SPARTA PRAGA (3-5-2): Nita; Lischka, Pavelka, Vitik; Wiesner, Sacek, Soucek, Karabec, Polidar; Minchev, Plavsic

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Conti, Duarte, Kalulu, Dalot; Tonali, Krunic; Castillejo, Maldini, Hauge; Colombo.

OMNISPORT | 10-12-2020 20:03