La squadra di Amorim e quella di Spalletti si preparano a tornare in campo in Europa League: tutte le informazioni utili e l'orario per vedere le due partite.

Terminata la pausa nazionali, è il momento di tornare a pensare anche alle coppe europee. In Europa League le due italiane, Milan e Juventus, si preparano a sfidare Salisburgo e Celta Vigo, avversarie complesse e da non sottovalutare. In particolare, i rossoneri dopo la sconfitta contro il Benfica non potranno permettersi di perdere, mentre la squadra di Luciano Spalletti, che ha vinto 5-0 contro il NEC nella prima giornata, vorrà portare a casa altri tre punti per rimanere in testa alla classifica. Ma quando giocheranno le due squadre e dove si potranno vedere le partite?

Dove vedere Salisburgo-Milan in tv e in streaming

La sfida tra il Salisburgo e la squadra di Amorim è in programma giovedì 15 ottobre 2026 alle 18:45 e andrà in scena alla Red Bull Arena di Salisburgo. L’incontro sarà visibile in tv su Sky Sport e in streaming su sito e app di Sky Go e NOW. Ad arbitrare la partita sarà il rumeno Fesnic.

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Dove vedere Celta Vigo-Juventus in tv e in streaming

Celta Vigo e Juventus, invece, giocheranno sempre giovedì 15 ottobre 2026 ma alle 21:00. I bianconeri giocheranno fuori casa, all’Estadio de Balaidos di Vigo, mentre il direttore di gara sarà l’olandese Van der Eijk. La partita si potrà vedere in tv su Sky Sport e in streaming su sito e app di Sky Go e NOW.

Tutte le partite della seconda giornata di Europa League

Ma le partite di Milan e Juventus non saranno le uniche della seconda giornata di Europa League. Il big match delle 18:45 sarà la sfida tra Lione e Crystal Palace. Alle 21:00, invece, il Marsiglia sfiderà l’Olympiakos mentre l’Hoffenheim se la vedrà con il Besiktas di Italiano e Vlahovic.