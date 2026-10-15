Terminata la pausa nazionali, è il momento di tornare a pensare anche alle coppe europee. In Europa League le due italiane, Milan e Juventus, si preparano a sfidare Salisburgo e Celta Vigo, avversarie complesse e da non sottovalutare. In particolare, i rossoneri dopo la sconfitta contro il Benfica non potranno permettersi di perdere, mentre la squadra di Luciano Spalletti, che ha vinto 5-0 contro il NEC nella prima giornata, vorrà portare a casa altri tre punti per rimanere in testa alla classifica. Ma quando giocheranno le due squadre e dove si potranno vedere le partite?
- Dove vedere Salisburgo-Milan in tv e in streaming
- Dove vedere Celta Vigo-Juventus in tv e in streaming
- Tutte le partite della seconda giornata di Europa League
Dove vedere Salisburgo-Milan in tv e in streaming
La sfida tra il Salisburgo e la squadra di Amorim è in programma giovedì 15 ottobre 2026 alle 18:45 e andrà in scena alla Red Bull Arena di Salisburgo. L’incontro sarà visibile in tv su Sky Sport e in streaming su sito e app di Sky Go e NOW. Ad arbitrare la partita sarà il rumeno Fesnic.
Dove vedere Celta Vigo-Juventus in tv e in streaming
Celta Vigo e Juventus, invece, giocheranno sempre giovedì 15 ottobre 2026 ma alle 21:00. I bianconeri giocheranno fuori casa, all’Estadio de Balaidos di Vigo, mentre il direttore di gara sarà l’olandese Van der Eijk. La partita si potrà vedere in tv su Sky Sport e in streaming su sito e app di Sky Go e NOW.
Tutte le partite della seconda giornata di Europa League
Ma le partite di Milan e Juventus non saranno le uniche della seconda giornata di Europa League. Il big match delle 18:45 sarà la sfida tra Lione e Crystal Palace. Alle 21:00, invece, il Marsiglia sfiderà l’Olympiakos mentre l’Hoffenheim se la vedrà con il Besiktas di Italiano e Vlahovic.
- Le partite di Europa League di giovedì 15 ottobre alle 18:45: Salisburgo-Milan, Lech Poznan-Bayer LeverkusenLione-Crystal-Palace, Celje-Omonia, Azlkmaar-Hapoel Beer Sheva, Union Saint Gilloise-Real Sociedad, Sparta Praga-Lillestrom e Torreense-Sunderland.
- Le partite di Europa League di giovedì 15 ottobre alle 21:00: Celta Vigo-Juventus, Benfica-Celtic, Marsiglia-Olympiakos, Ferencvaros-Viktoria Plzen, Dinamo Zagabria-Anderlecht, Bournemouth-Sturm Graz, Hoffenheim-Besiktas, NEC-Levski, Rennes-OFI Creta e Jagiellona-Ararat.