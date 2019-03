Europa League, le regole del sorteggio: le avversarie del Napoli

Il Napoli, unica squadra italiana rimasta in corsa in Europa League, attende il suo destino nel sorteggio dei quarti di finale che avrà luogo alle 13 a Nyon, sede in Svizzera dell'Uefa. Il sorteggio sarà aperto: non ci saranno teste di serie, si potranno affrontare anche due due club di una stessa federazione e squadre che si sono già incontrate nei gironi di qualificazione. La squadra sorteggiata per prima giocherà l'andata in casa, e si definirà in anticipo il tabellone verso la finale: le società conosceranno in anticipo le possibili avversarie in semifinale.

Questi i club ancora in lizza per l'Europa League:

Chelsea (Inghilterra)

Eintracht Francoforte (Germania)

Benfica (Portogallo)

Napoli (Italia)

Valencia (Spagna)

Slavia Praga (Repubblica Ceca)

Arsenal (Inghilterra)

Villarreal (Spagna)

Le maggiori insidie per Insigne e compagni sono il Chelsea dell'ex Sarri e l'Arsenal, oltre agli spagnoli del Valencia. Grande curiosità per la sorpresa Slavia Praga, che ha eliminato una delle favorite, il Siviglia.

Queste le date di quarti e semifinali:

Quarti: 11 e 18 aprile

Semifinali: 2 e 9 maggio

La finale avrà luogo mercoledì 29 maggio all'Olympic Stadium di Baku.

