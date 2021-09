Europa League, Leicester-Napoli: problema risolto

Osimhen, Rrahmani ed Elmas sono stati chiamati presso l’ambasciata del Regno Unito a Roma per le pratiche relativo al visto di ingresso in occasione di Leicester-Napoli, prima partita del girone di Europa League in programma giovedì 16 settembre. Risolto il problema del Napoli, che dunque per la trasferta inglese di Europa League contro il Leicester potrà schierare i propri nazionali sudamericani. Giorni fa era stata paventata l’ipotesi di una richiesta da parte di ADL di far giocare la sfida in campo neutro.

Come riferito da Il Mattino, si è infatti mosso il presidente dell’Uefa, Aleksander Ceferin, che ha solidi rapporti con Boris Johnson. A questi giocatori si aggiungerà anche Ospina, in arrivo dalla Colombia.

OMNISPORT | 10-09-2021 12:27