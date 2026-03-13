Europa League: l'Aston Villa aspetta Bologna o Roma ai quarti, Giroud ko, Benitez vince in 10

Tonfo a sorpresa del Forest per mano degli uomini di Tullberg, Farioli vede i quarti. Successo di misura del Genk sul Friburgo

L’andata degli ottavi di Europa League va in archivio e non senza sorprese. Emozioni non solo al Dall’Ara per l’1-1 tra Bologna e Roma. Lo stesso risultato si è registrato anche all’Estadio de Balaidos tra Celta Vigo e Lione. Ko per Lille e Betis, battute rispettivamente da Aston Villa e Panathinaikos, ma la vera sorpresa è soprattutto il tonfo del Nottingham Forest contro il Midtjylland. Chiudono il quadro i successi di misura del Genk sul Friburgo, la vittoria esterna del Porto a Stoccarda e l’acuto del Ferencvaros sul Braga.

Colpo Aston Villa in Francia, tonfo del Betis nel finale

Blitz esterno dell’Aston Villa, che espugna lo Stade Pierre-Mauroy piegando di misura il Lille di Giroud. Decide il pallonetto di Watkins all’ora di gioco, bravo a capitalizzare il lancio di Konsa e la sponda aerea di Buendia su Mbemba, beffando Mandi e il portiere Ozer. Inglesi vicini anche al bis con il palo di Onana. Serata sottotono per i francesi, mai pericolosi dalle parti di Martinez.

Appuntamento tra una settimana al Villa Park. Un incrocio che interessa da vicino anche Bologna e Roma, attese dalla resa dei conti all’Olimpico dopo il botta e risposta Bernardeschi-Pellegrini. Chi passerà il turno, infatti, se la vedrà proprio con la vincente della sfida tra francesi e inglesi, con il successo dei Villans che sa di qualificazione prenotata e che si confermano un osso durissimo di questa Europa League.

Serata da dimenticare anche per il Betis, costretto a giocarsi l’accesso ai quarti a La Cartuja dopo l’opaco ko contro il Panathinaikos. A decidere il match è un rigore di Taborda all’ultimo respiro. Delusione per gli uomini di Pellegrini, incapaci di imporre il proprio gioco e di capitalizzare la prolungata superiorità numerica dopo il rosso per doppia ammonizione a Zaroury. Nel finale, al 42′, è stata ristabilita la parità in campo per l’espulsione di Llorente, preludio al penalty che ha regalato il definitivo successo alla formazione di Benitez.

Blitz del Porto a Stoccarda, pari tra Celta Vigo e Lione

Colpo esterno del Porto di Farioli, che espugna l’MHPArena di Stoccarda grazie a un micidiale uno-due firmato Moffi-Mora a metà del primo tempo; la rete di Undav, al 40′ della prima frazione, tiene a galla i tedeschi in vista del ritorno. Regna l’equilibrio, invece, tra Celta Vigo e Lione. La squadra di Giraldez avanti al 25′ con Rueda, puntuale in area sull’incursione di Swedberg. L’espulsione di Borja Iglesias lascia il Celta in dieci e cambia l’inerzia del match. I francesi prendono campo, centrano il palo con Kango e agguantano il pari all’87’, complice un pasticcio di Radu sulla conclusione non irresistibile di Endrick.

Cade il Forest, Ferencvaros e Genk non sbagliano

Vince anche il Ferencvaros, che liquida il Braga 2-0. La sblocca Kanichowsky al 32′, chiude i conti Joseph al 24′ della ripresa su assist di Makreckis. La vera sorpresa arriva però dall’Inghilterra, dove il Nottingham Forest cade in casa col Midtjylland. Inglesi padroni del campo nel primo tempo, ma respinti dai miracoli di Olafsson su Hutchinson e Anderson. Nella ripresa i cambi premiano i danesi: prima la traversa di Byskov, poi all’35’ l’incornata all’angolino di Cho. Chiude il quadro il Genk, che piega il Friburgo grazie a una volée di El Ouadhi.

