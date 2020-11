Europa League: Lille-Milan, le probabili formazioni

Lille e Milan si affrontano alle 18.55 in una partita valida per la quarta giornata di Europa League. I rossoneri devono riscattare la sconfitta dell’andata e cercare di ipotecare la qualificazione al prossimo turno. In attacco Rebic unica punta sostenuto da Calhanoglu, Hauge e Castillejo. A centrocampo dovrebbero giocare Tonali e Bennacer.

LILLE (4-4-2): Maignan; Celik, Fonte, Botman, Bradaric; Ikoné, Renato Sanches, Xeka, Bamba; Yazici; David. All. Galtier

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma G.; Dalot, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Castillejo; Calhanoglu; Hauge; Rebic.

OMNISPORT | 26-11-2020 10:25