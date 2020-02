Europa League Ludogorets-Inter 2019-20, le probabili formazioni

Inizia in terra bulgara la missione nerazzurra in Europa League. L'andata dei sedicesimi di finale vedrà la squadra di Conte protagonista sul campo del Ludogorets, squadra più quotata del calcio bulgaro.

Primo confronto tra le due compagini. Da notare come l'Inter non abbia mai perso, nella sua storia, contro un club bulgaro. Tanto turnover per Conte che, oltre all'infortunato Handanovic, non schiererà Lukaku, de Vrij, Skriniar, e Brozovic. Ci sarà Eriksen dal primo minuto. Occasione d'oro anche per Sanchez.

Le probabili formazioni:

Ludogorets (4-2-3-1): Renan, Cicinho, Motl, Terzlev, Nedyalkov; Dyakov, Anicet; Jorginho, Marcelinho, Wanderson; Keseru. All. Vrba

Inter (3-4-1-2): Padelli; Godin, Ranocchia, D’Ambrosio; Moses, Vecino, Barella, Biraghi; Eriksen; Lautaro, Sanchez. All. Conte

SPORTAL.IT | 20-02-2020 08:40