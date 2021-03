Europa League: Manchester United-MIlan, probabili formazioni

Oggi, alle 18:55, va in scena Manchester United-Milan, gara valida per l’andata degli ottavi di Europa League. Prima sfida assoluta, dopo ben 11 anni, tra i due top team in questa manifestazione.

Pioli è alle prese con tante assenze. Non ci saranno Ibrahimovic, Mandzukic, Rebic, Calhanoglu, Bennacer e Theo Hernandez (in dubbio anche Romagnoli). L’attacco sarà interamente sulle spalle di Leao.

Probabili formazioni:

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Henderson; Wan-Bissaka, Bailly, Maguire, Telles; Matic, Fred; James, Fernandes, Martial; Greenwood. All. Solskjaer

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, Dalot; Kessié, Tonali; Saelemaekers, Brahim Diaz, Castillejo; Leao. All. Pioli

OMNISPORT | 11-03-2021 08:06