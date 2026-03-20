Europa League, Midtjylland-Nottingham: è la sagra degli orrori, malissimo Lucca. Flop Francia, il quadro dei quarti

I risultati delle gare di ritorno degli ottavi di finale e gli accoppiamenti del prossimo turno: l'Aston Villa sarà l'avversario del Bologna di Italiano, ma occhio al Forest

Giornalista pubblicista e speaker radiofonico, per Virgilio Sport si occupa di calcio con uno sguardo attento e competente sui campionati di Serie B e Serie C

In archivio le gare di ritorno degli ottavi di finale della UEFA Europa League, con il Nottingham Forest che elimina il Midtjylland solo dopo la lotteria dei calci di rigore, caratterizzata dai clamorosi errori della formazione danese. Volano ai quarti anche Betis e Porto, che interrompono il cammino europeo di Panathinaikos e Stoccarda. Avanti il Friburgo, che liquida senza troppi problemi la pratica Genk. Male la Francia, che perde Olympique Lione e Lille, ko rispettivamente contro Celta Vigo e Aston Villa.

Europa League: la sagra degli orrori tra Midtjylland e Nottingham, Lucca flop

Alla MCH Arena di Herning parte fortissimo il Nottingham Forest, che crea i presupposti per andare in vantaggio e al 40′ raccoglie i frutti dei propri sforzi, centrando il bersaglio grosso con l’ex Bologna Nicolás Dominguez, che finalizza al meglio l’assist di Nikola Milenkovic (altra vecchia conoscenza del calcio italiano) e consente agli inglesi di andare al riposo sul parziale di 1-0 (1-1 nell’aggregate).

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Nella ripresa, nonostante una pessima prestazione di Lorenzo Lucca, ci pensa Yates a siglare il raddoppio del Forest, facendo esplodere il settore ospiti e mettendo apparentemente in discesa la gara. Passano i minuti e i padroni di casa reagiscono, pescando il jolly con Erlic al 69′ e pareggiando i conti tra andata e ritorno. Alla fine, si va ai tempi supplementari.

Extra-time caratterizzato da stanchezza e paura, ma anche dal gol annullato allo scadere al Nottingham Forest, capace di calare il tris ancora con Yates al 119′. Il Var, però, interviene per segnalare una posizione di offside del giocatore classe ’97, prolungando la partita ai calci di rigore.

Ed è proprio dagli 11 metri che va in scena la sagra degli orrori targata Midtjylland: il Nottingham fa il suo, andando a segno con Gibbs-White, Sangaré e Williams, mentre i danesi colpiscono due pali clamorosi con Cho Gue-Sung e Simsir, per poi chiudere in bellezza con la sfortunata conclusione di Chilufya, che scivola al momento del tiro e spara altissimo, replicando (in parte) uno storico errore di John Terry nella finale di Champions contro il Manchester United nel 2008. Epilogo amaro per il Midtjylland, passa il Nottingham.

Porto e Betis volano ai quarti, Friburgo a valanga contro il Genk. Male la Francia

Nelle altre sfide del giovedì europeo, il Porto non sbaglia contro lo Stoccarda, difendendo il 2-1 dell’andata e archiviando la pratica con un gol per tempo: William Gomes apre le danze al 21′, su assist di Sainz, mentre è Froholdt a firmare la rete del definitivo 2-0 (4-1 nell’aggregate) e a certificare il passaggio del turno dei portoghesi.

Senza storia il match tra Betis e Panathinaikos: all’Estadio de La Cartuja di Siviglia, i biancoverdi “stappano” il match dopo appena otto minuti, andando a segno con Ruibal. All’alba dell’intervallo, in pieno recupero, è Amrabat il marcatore del secondo gol degli spagnoli, che poi dilagano nella ripresa con Cucho Fernandez e il solito Antony. Poker e qualificazione in cassaforte. Greci mai realmente in partita.

In Germania, vola il Friburgo di Vincenzo Grifo, con il fantasista italiano che si iscrive a referto nel secondo tempo del confronto con il Genk. Un 5-1 che non lascia spazio a particolari commenti, ma soltanto ad un tabellino caratterizzato dalle reti di Ginter, Matanovic, Suzuki ed Eggestein. Inutile, ai fini del risultato finale, il gol della bandiera realizzato da Smets poco prima dell’intervallo.

Male la Francia, che perde Lille e Olympique Lione in un colpo solo. McGinn e Bailey puniscono i ragazzi di Bruno Genesio, regalando il pass per i quarti di finale all’Aston Villa di Unai Emery. Fuori anche l’OL di Fonseca, fortemente condizionato dall’espulsione di Niakhaté in avvio. Nella seconda frazione, Rueda e Jutgla trascinano il Celta Vigo e mettono il loro timbro su vittoria e qualificazione ai quarti. Nel finale, arriva il rosso anche per Tagliafico, per somma di ammonizioni. Francesi ko.

Tutti gli accoppiamenti dei quarti di Europa League

Riflettori puntati sui quarti di finale di Europa League, con l’Aston Villa affronterà il Bologna di Vincenzo Italiano, capace di eliminare la Roma di Gian Piero Gasperini ai tempi supplementari. Andata al “Dall’Ara”, ritorno al “Villa Park” di Birmingham. Chi avrà la meglio, sfiderà in semifinale la vincente di Porto-Nottingham Forest, la sfida più affascinante di questo turno.

Il Betis farà subito visita al Braga, giocando in Portogallo mercoledì 8 aprile alle ore 18:45. Partita che si disputerà con un giorno d’anticipo rispetto a quella del “Do Dragao”, per evitare incroci tra tifoserie, problemi di ordine pubblico e traffico aereo nella stessa nazione. Occhi anche su Friburgo-Celta Vigo, che promette spettacolo.

Ecco tutti gli accoppiamenti dei quarti di finale di Europa League: