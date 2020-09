Europa League: Milan-Bodo Glimt, probabili formazioni

Il Milan torna in campo per i preliminari di Europa League. A San Siro (fischio d’inizio alle ore 20.30) arrivano i norvegesi del Bodo Glimt che tanto stanno facendo bene nel proprio campionato (primi con 16 punti di vantaggio sulla seconda).

Pioli deve rinunciare a Duarte (positivo al Covid-19) e a Rebic (squalificato). Pioli pare intenzionato ad inserire Saelemaekers al posto di Rebic. In avanti, ovviamente, ci sarà Ibrahimovic. 4-3-3 per il Bodo Glimt che, in avanti, si affiderà a Zinckernagel, Hauge a sinistra e il giovane nigeriano Boniface.

Probabili formazioni:

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Hernandez; Kessiè, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Saelemaekers; Ibrahimovic. All. Pioli

BODO GLIMT (4-3-3): Haiklin; Konradsen, Lode, Holbraten, Bjorkan; Fet, Berg, Saitnes; Zinckernagel, Boniface, Hauge. All. Knutsen

OMNISPORT | 24-09-2020 07:49