Europa League: Milan-Celtic, probabili formazioni

Tutto pronto per la sfida, valida per la quinta giornata del gruppo H di Europa League, tra Milan e Celtic. Si gioca a San Siro alle 18:55. La notizia è il ritorno in panchina di Pioli, guarito dal Covid-19. In attacco Rebic al posto di Ibrahimovic (infortunato).

Le probabili formazioni:

Milan (4-3-3): Donnarumma; Dalot, Gabbia, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Tonali, Krunic; Castillejo, Rebic, Hauge. All.: Pioli

Celtic (4-2-3-1): Barkas; Elhamed, Jullien, Ajer, Laxalt; McGregor, Brown; Christie, Ntcham, Elyounoussi; Edouard. All.: Lennon.

OMNISPORT | 03-12-2020 07:26