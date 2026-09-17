Europa League, Milan, hai visto il Lione di Fonseca? Goleada dello Sparta Praga, la classifica

Europa League, parte bene il Lione di Fonseca proprio nel giorno della disfatta del suo ex Milan. Poker dello Sparta Praga e risultati della I giornata con la classifica.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

La prima giornata di Europa League ha regalato subito risultati interessanti, con il Milan sconfitto 2-0 dal Benfica a San Siro. Il Lione di Paulo Fonseca ha invece iniziato la propria avventura con un successo esterno per 2-1 sul campo dell’Anderlecht. Bene anche Bayer Leverkusen, Olympiacos e Sunderland, mentre lo Sparta Praga ha firmato il risultato più largo della serata. Il club ceco ha travolto 4-1 l’Ararat-Armenia, conquistando tre punti e una differenza reti importante. Nelle altre sfide sono arrivati il successo dell’Omonia sul Celta e due pareggi senza reti tra Sturm Graz-Rennes e Hapoel Beer Sheva-Dinamo Zagabria.

Lione, Fonseca parte con una vittoria

Il Lione ha cominciato la fase campionato con un successo per 2-1 in casa dell’Anderlecht, al termine di una partita che sembrava indirizzata già dopo poco più di venti minuti. La squadra di Paulo Fonseca è passata in vantaggio all’8′ con Noah Nartey e ha trovato il raddoppio al 22′ grazie a Keito Nakamura, con una conclusione deviata. L’Anderlecht ha riaperto la partita poco dopo l’ora di gioco con Mihajlo Cvetković, servito da Ali Maamar. I padroni di casa hanno continuato a spingere alla ricerca del pareggio, ma il Lione ha resistito fino al fischio finale. Tre punti quindi per Fonseca (proprio nel giorno della disfatta del suo ex Milan) che ritroverà la propria squadra in campo il 15 ottobre contro il Crystal Palace.

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Sparta Praga, poker all’Ararat-Armenia

Il risultato più netto della serata è arrivato dall’Armenia, dove lo Sparta Praga ha superato 4-1 l’Ararat-Armenia. La squadra ceca ha costruito il successo già nel primo tempo grazie alla doppietta di Guddal, a segno al 20′ e al 22′. Nella ripresa sono arrivati anche il gol di Mercado al 53′ e quello di Vydra al 71′, mentre Wilson aveva accorciato momentaneamente le distanze al 55′. Con quattro reti segnate, lo Sparta Praga si è preso anche il primo posto nella classifica marcatori di squadra dopo le gare del mercoledì. La formazione di Praga tornerà in campo il 15 ottobre contro il Lillestrøm, mentre l’Ararat-Armenia affronterà il Jagiellonia.

La classifica dopo la prima serata

Dopo le nove partite disputate mercoledì 16 settembre, lo Sparta Praga è davanti a tutti grazie al 4-1 sull’Ararat-Armenia. Seguono Benfica e Bayer Leverkusen, entrambe a tre punti con differenza reti di +2, mentre il Lione è nel gruppo delle squadre a quota tre con differenza reti di +1. A tre punti ci sono anche Olympiacos, Sunderland e Omonia, mentre Rennes, Sturm Graz, Hapoel Beer Sheva e Dinamo Zagabria hanno un punto ciascuna grazie ai due pareggi per 0-0. Il Milan è invece fermo a zero punti dopo il ko interno contro il Benfica, così come Celta, Celje, Jagiellonia, Anderlecht, Ararat-Armenia e AZ Alkmaar. La prima giornata si completa oggi giovedì 17 settembre con le altre nove partite, tra cui Juventus-N.E.C. Nijmegen, Real Sociedad-Bournemouth e Beşiktaş-Marsiglia. La fase campionato prevede otto giornate complessive, con l’ultima in programma il 28 gennaio 2027.

I risultati della 1a giornata di Europa League

• Omonia-Celta Vigo 1-0. Marcatori: Balkovec 88′.

• Ararat Armenia-Sparta Praga 1-4. Marcatori: Guddal 20′ (S), Guddal 22′ (S), Mercado 53′ (S), Wilson 55′ (A), Vydra 71′ (S).

• Sunderland-Az 1-0. Marcatori: Le Fee 66′ (S).

• Sturm Graz-Rennes 0-0.

• Olympiacos-Jagiellonia 2-1. Marcatori: Szmyt 20′ (J), Gonzalez 43′ (O), Yaremchuk 84′ (O).

• Bayer Leverkusen-Celje 2-0. Marcatori: Seslar 15′ (aut), Medina 74′ (B)