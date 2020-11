Europa League: Milan-Lille, probabili formazioni

Obiettivo tris per il Milan, che alle 21 nel deserto di San Siro ospita il Lille per restare a punteggio pieno nel gruppo H e ipotecare così il passaggio ai sedicesimi di finale.

Pur al cospetto di un avversario difficile, imbattuto in stagione e secondo in campionato a meno due dal Psg, in vista della partita contro il Verona, ultimo impegno prima della sosta, Stefano Pioli si affiderà al turnover, in particolare in attacco.

Poche possibilità di scelta in difesa, infatti, mentre davanti riposeranno Saelemaekers, Calhanoglu e Leao: alle spalle di Ibrahimovic, alla ricerca del primo gol nella fase a gironi, spazio per Castillejo, Brahim e Krunic. A centrocampo occasione per Tonali, in difesa per Dalot.

Milan (4-2-3-1): Donnarumma G.; Dakot, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Kessie; Castillejo; Brahim; Krunic, Ibrahimovic.

Lille (4-4-2): Maignan; Celik, Fonte, Botman, Reinildo; Yazici, André, Renato Sanches, Bamba; Ikoné, Yilmaz.

OMNISPORT | 05-11-2020 11:01