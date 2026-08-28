Prende forma il percorso europeo della stagione del Milan: disastro dalla seconda fascia con Sunderland e Bournemouth, torna la sfida contro il Benfica

Al Grimaldi Forum di Monaco, prende forma la stagione europea del Milan. La squadra di Amorim ha conosciuto le proprie avversarie della League Phase di Europa League nella cerimonia per il sorteggio. I rossoneri tornano a giocare la seconda competizione europea per club dopo l’ultima partecipazione risalente al 2021, quando furono eliminati dal Manchester United agli ottavi di finale. La League Phase impegnerà il Milan dal 16/17 settembre al 28 gennaio 2027, con il calendario ufficiale delle partite che verrà comunicato ai club dalla Uefa entro sabato 29 agosto. Il Milan, insieme alla Juventus, parte tra le favorite assolute per la vittoria finale del torneo e l’ingresso tra le prime otto è quasi obbligato, dunque il margine di errore è bassissimo

Il Milan ritrova il Benfica. Occhio alla trasferta ad Atene

E le insidie per i rossoneri non mancano. Dalla prima fascia il Milan affronterà il Benfica e l’Olympiacos. I portoghesi arriveranno a San Siro in una sfida dal sapore storica tra due squadre che hanno scritto una pagina importante del calcio europeo. Torna subito alla memoria la finale di Champions League dell’edizione 89/90, vinta dai rossoneri grazie al gol di Rijkaard contro il Benfica allenato da Eriksson. Sarà la settima sfida tra le due squadre, il primo in Europa League: l’ultima risale alla fase a gironi della Champions League nell’edizione 2007/2008. Il Benfica arriva alla League Phase di Europa League dopo un lungo percorso nei preliminari partito a fine luglio con la vittoria complessiva sul San Gallo. Passato in scioltezza il turno contro gli scozzesi dell’Hearts e anche l’ultimo decisivo contro i danesi dell’AGF. Portoghesi che non hanno iniziato al meglio il campionato con il pareggio all’esordio.

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Trasferta ostica per il Milan in quel di Atene contro l’Olympiacos. Gli stadi greci da sempre sono dei veri e propri fortini con ambienti caldissimi in grado di poter ribaltare i valori in campo. Due le vecchie conoscenze del calcio italiano che sfideranno i rossoneri: Remo Freuler, unitosi alla squadra quest’estate dopo le esperienze con Atalanta e Bologna, e Lorenzo Pirola, difensore prodotto del vivaio dell’Inter. Olympiacos che arriva in Europa League dopo aver perso i preliminari per la Champions: i greci sono usciti subito nella doppia sfida contro gli olandesi del NEC Nijmegen.

Milan contro Ferencvaros e Salisburgo: gli accoppiamenti

Il Milan dalla seconda fascia ha pescato il Ferenacvaros e il Salisburgo. Gli ungheresi saranno ospitati a San Siro e puntano tutto sulla stella della squadra l’ex Liverpool Naby Keita, arrivato lo scorso gennaio. Il percorso del Ferencvaros in questa Europa League è iniziato addirittura a inizio luglio. Dopo le vittorie contro Vojvodina e Twente, gli ungheresi hanno battuto anche il Gornik per arrivare al turno decisivo contro il Trabsonzspor di Momo Salah. In Turchia gli ungheresi vincono per 1-0, per poi dilagare in casa e rifilare un poker agli avversari. In campionato però sono partiti male: appena quattro punti racimolati nelle prime tre partite.

Il vero pericolo dalla seconda fascia per il Milan arriva dal Salisburgo. Gli austriaci da sempre sfornano diversi talenti ogni stagione e il palcoscenico europeo è il migliore per metterli in vista. Dopo il passaggio a vuoto della scorsa stagione, con la chiusura della League Phase fuori dalle prime 24, le ambizioni del club saranno diverse. Ai preliminari hanno eliminato il Pafos favola della scorsa edizione della Champions League, e gli svedesi del Mjallby.

Milan, insidie dalla Premier: pescate Sunderland e Bournemouth

I problemi più grandi per il Milan arrivano sicuramente dalla terza fascia, dove è stato associato con le due inglesi, Sunderland e Bournemouth, le più temibili di quel lotto. Da neopromossa, il Sunderland nella passata annata è stata protagonista di una stagione incredibile, conquistando il settimo posto in Premier League. I Black Cats non partecipano a una competizione europea dall’edizione 1973/1974 della Coppa delle Coppe, dove uscirono agli ottavi contro lo Sporting. Dunque un ritorno storico in Europa che gli inglesi vogliono celebrare nel migliore dei modi, guidati dai vari Xhaka, Brobbey e l’ex Roma Le Feé. Il Sunderland giocherà a San Siro.

Ad arrivare al sesto posto nella scorsa stagione, sopra il Sunderland, fu il Bournemouth, che in estate ha chiuso il ciclo guidato da Andoni Iraola. L’allenatore spagnolo ha portato le Cherries a disputare una stagione incredibile conquistando la prima qualificazione europea nella storia del club. Un rendimento che ha attirato gli occhi delle big fino alla chiamata del Liverpool. Il Bournemouth è dunque ripartito da Marco Rose, ex allenatore del Lipsia e del Borussia Dortmund. Il progetto delle Cherries non si ferma certamente a Iraola: il direttore dell’area sportiva Tiago Pinto, vecchia conoscenza del ciclo italiano nella dirigenza della Roma, ha dettato la via. Nei giorni scorsi gli inglesi hanno anche accolto Michele Di Gregorio, arrivato in prestito dalla Juventus dopo una stagione deludente. Bournamouth che affronterà il Milan in casa.

Sospiro di sollievo per Amorim: evitata la trasferta in Armenia

Il livello si abbassa decisamente nelle squadre pescate dal Milan nella quarta fascia. I rossoneri evitano la lunga trasferta e ospiteranno a San Siro la debuttante Ararat Armenia. Il percorso europeo dei vincitori del campionato armeno è partito dai preliminari di Champions League: eliminano il Riga e lo Shamrock Rovers per poi arrendersi contro il Celje. Nell’ultimo turno dei preliminari di UEL, l’Ararat ha battuto l’Universitatea Craiova in una sfida di ritorno incredibile con il gol decisivo segnato al 98′.

Percorso simile per l’altra avversaria del Milan, il Levski Sofia. I campioni di Bulgaria però sono arrivati a un passo dalla storica qualificazione in Champions League, perdendo all’ultimo turno dei preliminari Dopo aver battuto Borac, Universitatea Craiova e Kairat, il Levski Sofia è caduto contro l’AEK Atene. I bulgari si “accontentano” dell’Europa League e ospiteranno il Milan.