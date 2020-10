Europa League: Milan-Sparta Praga, probabili formazioni

Il Milan si rituffa in clima Europa League. Oggi, alle 18:55, in programma la sfida con lo Sparta Praga a San Siro. La gara è valida per la seconda giornata del gruppo H.

tanti volti nuovi nell’undici titolare rossonero con Tonali in mezzo al campo e Brahim Diaz a supporto di Ibrahimovic. In porta confermato Tatarusanu. Kotal si affida a Kozak come unico attaccante di ruolo.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Diogo Dalot, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernández; Kessié, Tonali; Castillejo, Brahim Díaz, Krunic; Ibrahimovic. All.: Pioli

SPARTA PRAGA (4-2-3-1): Heca; Sacek, Plechaty, Celutska, Hanousek; Pavelka, Travnik; Vindheim, Dockal, Moberg; Kozak. All.: Kotal

OMNISPORT | 29-10-2020 08:00