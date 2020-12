Europa League, Napoli fermato dall'AZ: qualificazione rimandata

Il Napoli non va oltre l’1-1 sul campo dell ‘AZ Alkmaar e ora dovrà conquistarsi l’accesso ai sedicesimi di Europa League all’ultima giornata, contro la Real Sociedad.

Gattuso rilancia Ospina, Maksimovic e Ghoulam. A centrocampo rientra Bakayoko, che ha scontato il turno di squalifica in campionato. Davanti occasione per Politano nel tridente con Mertens e Insigne. Novità in attacco nell’AZ che punta su Guðmundsson e Aboukhlal.

Gli olandesi partono forte ma Ospina è attento su Guðmundsson, il Napoli reagisce subito e dopo cinque minuti è già in vantaggio: cross di Di Lorenzo dalla destra, il belga colpisce sul primo palo.

I padroni di casa accusano il colpo ma non si arrendono ed al ventesimo Aboukhlal costringe Ospina a un grande intervento per evitare il pareggio. Il Napoli comunque regge senza troppi affanni e chiude in vantaggio il primo tempo.

L’avvio da ripresa invece è da incubo: prima Martins Indi buca Ospina sugli sviluppi di un corner, poi Bakayoko frana su Aboukhlal in piena area ma stavolta il colombiano è bravissimo a parare il rigore di Koopmeiners.

Gattuso a quel punto rompe gli indugi e inserisce Petagna e Lozano per Zielinski e Politano, il Napoli però fatica a rendersi pericoloso. Nel finale la palla della qualificazione capita sul sinistro di Petagna ma il suo tiro esce a fil di palo.

OMNISPORT | 03-12-2020 23:00