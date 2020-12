Europa League: Napoli-Real Sociedad, le probabili formazioni

Serata di fuoco per il Napoli di Gennaro Gattuso, in campo alle 18.55 contro la Real Sociedad in una partita che vale l’accesso al prossimo turno di Europa League. Allo stadio Diego Armando Maradona agli azzurri basterebbe un pareggio per qualificarsi. Ringhio, ancora orfano di Osimhen, schiera in attacco Mertens sostenuto da Politano, Zielinski e Insigne.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Bakayoko, Fabian Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens. All. Gattuso.

Real Sociedad (4-2-3-1): Remiro; Zaldua, Sagnan, Le Normand, Monreal; Merino, Zubimendi; Barrenetxea, Portu, Januzaj; Isak. All. Alguacil.

OMNISPORT | 10-12-2020 08:23