Europa League, oggi sorteggio playoff: cosa rischia il Milan

Battuto lo Shamrock Rovers, il prossimo passo del Milan in Europa League sarà contro i norvegesi del Bodo/Glimt. Poi, in caso di vittoria, sarà spareggio. In questo senso, la possibile avversaria sarà svelata nel pomeriggio, dopo le 14.

Questa mattina si è svolto il presorteggio, che ha ristretto il campo delle possibili rivali rossonere per un posto ai gironi. I pericoli principali sono gli svizzeri del Basilea, clienti abituali delle competizioni europee, e i turchi del Besiktas.

Le altre possibili avversarie sono i portoghesi del Rio Ave (avversari del Besiktas), i ciprioti dell’Anorthosis (che incontreranno il Basilea) o la vincente del match tra i cechi del Viktoria Plzen e i danesi del SonderjyskE.

Gli spareggi si giocheranno il prossimo 1° ottobre, in gara unica: chi vince conquista un posto nella fase a gironi.

OMNISPORT | 18-09-2020 11:58