Europa League, le partite di oggi: dove vedere Betis-Nottingham, orari, info e diretta in tv e in streaming

Inizia il conto alla rovescia per il primo turno di League Phase: il programma completo e come vedere in diretta le partite delle italiane e non solo

La nuova stagione di Europa League entra nel vivo con la prima giornata della fase a girone unico, che si apre con due serate all’insegna del grande calcio internazionale. Tra sfide di prestigio, debutti attesi e squadre italiane pronte a mettersi in mostra, il programma si preannuncia ricco di emozioni. Ogni punto potrà fare la differenza, così come ogni gol e lo abbiamo già scoperto lo scorso anno. Quindi sarà vietato partire con il freno a mano tirato.

Dove vedere l’Europa League

Le partite dell’Europa League saranno visibili su Sky Sport, oltre che in streaming su NOW e Sky Go. Inoltre, l’incontro tra Salisburgo e Porto sarà trasmesso in chiaro su TV8 e in streaming sul sito tv8.it. Di seguito, il riepilogo completo della prima giornata.

Europa League, le partite di oggi 24 settembre

Prende il via la fase a girone unico della nuova Europa League, con una serata ricca di sfide interessanti e grande attesa per il debutto delle italiane. I riflettori sono puntati sulla Roma di Gian Piero Gasperini (fresca di vittoria nel derby contro la Lazio), impegnata in trasferta contro il Nizza: una gara insidiosa che rappresenta subito un banco di prova per i giallorossi, determinati a partire con il piede giusto nella competizione europea.

Tra i match di cartello di questa prima giornata spicca anche l’affascinante sfida tra Betis e Nottingham Forest, due squadre dalla grande tradizione che promettono spettacolo e intensità.

18.45 Midtjylland-Sturm Graz – Sky Sport Arena e Sky Sport 251 e in streaming su NOW e Sky Go

18.45 PAOK-Maccabi Tel Aviv – Sky Sport 252 e in streaming su NOW e Sky Go

21.00 Diretta Gol Europa League – Sky Sport Arena e Sky Sport 251 e in streaming su NOW e Sky Go

21.00 Nizza-Roma – Sky Sport Uno e Sky Sport 251 e in streaming su NOW e Sky Go

21.00 Betis-Nottingham Forest – Sky Sport 253 e in streaming su NOW e Sky Go

21.00 Stella Rossa-Celtic – Sky Sport 254 e in streaming su NOW e Sky Go

21.00 Friburgo-Basilea – Sky Sport 255 e in streaming su NOW e Sky G

Europa League, le partite di giovedì 25 settembre

La prima giornata di Europa League proseguirà con un’altra serata ricca di sfide di alto livello. Tutto pronto per il debutto del Bologna, tornato in Europa dopo l’esperienza in Champions League dello scorso anno e subito chiamato a un confronto impegnativo contro l’Aston Villa in trasferta. La squadra di Italiano vuole confermare quanto di buono fatto nella scorsa stagione e testare le proprie ambizioni anche sul palcoscenico europeo. A Birmingham servirà una prova di carattere, contro una delle squadre più attrezzate del torneo.

Occhi puntati anche sull’altra sfida di cartello della serata tra Salisburgo e Porto, trasmessa anche in chiaro su TV8, oltre che sulla gara tra Stoccarda e Celta Vigo, due squadre ostiche.