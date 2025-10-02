Europa League, le partite di oggi: dove vedere Feyenoord-Aston Villa e Porto-Stella Rossa, orari e programma

Spettacolo e punti pesanti in palio nella corsa alla qualificazione: Roma e Bologna a caccia di conferme, il programma completo e il palinsesto

Dopo una prima giornata che ha già offerto gol e spettacolo, l’Europa League torna protagonista con il secondo turno della fase a gironi. Le squadre iniziano a delineare le proprie ambizioni e ogni punto può diventare decisivo per la corsa alla qualificazione, visto il nuovo format. Il programma offre sfide di alto livello, con club storici pronti a darsi battaglia e le italiane chiamate a dare delle conferme. Tra match equilibrati, incroci internazionali e sfide ad alta intensità, si preannuncia un giovedì sera tutto da vivere.

Europa League, le sfide della seconda giornata

Seconda giornata di Europa League ricca di emozioni e appuntamenti da non perdere, soprattutto per i tifosi italiani. Alle 18.45 scendono in campo Roma e Bologna: i giallorossi ospitano il Lille allo Stadio Olimpico, in una sfida dal sapore di big match, mentre i rossoblù affrontano in casa il Friburgo, avversario ostico ma alla portata.

In prima serata, alle 21.00, riflettori puntati sul match di cartello Feyenoord-Aston Villa, mentre prosegue la programmazione con altri incontri interessanti come Nottingham Forest-Midtjylland, Lione-Salisburgo e Porto-Stella Rossa. Una serata imperdibile per gli appassionati di calcio europeo, tra sfide affascinanti e l’obiettivo delle italiane di proseguire il cammino verso la fase a eliminazione diretta.

Dove vedere l’Europa League

Le partite saranno trasmesse in esclusiva e in diretta su Sky Sport, con possibilità di streaming su NOW e Sky Go. Inoltre, un match sarà visibile anche in chiaro su TV8 e in streaming gratuito su tv8.it.

Europa League, il programma e il palinsesto