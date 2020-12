Europa League: PSV e Rangers avanti come prime

Poche sorprese nella sesta ed ultima giornata di Europa League, quella che ha chiuso la fase a gironi e svelato le squadre che parteciperanno alla fase ad eliminazione diretta. Definite le teste di serie, ovvero le prime classificate, e le seconde, che saranno dall’altra parte del tabellone nel sorteggio della prossima settimana.

Uno dei maggiori dubbi relativamente alle gare delle 18:55 era quello nel girone della Roma: se i giallorossi già sicuri del primo posto sono stati battuti dal fanalino di coda CSKA Sofia, lo Young Boys ai sedicesimi come seconda dietro il team Fonseca dopo aver ribaltato nel finale lo svantaggio contro il Cluj.

L’Arsenal ha dominato il gruppo B battendo anche il Dundalk nell’ultimo turno, mentre il Molde passa al turno successivo come seconda, posizione già ottenuta prima della vittoria contro il Rapid Vienna. Nel C il Bayer Leverkusen vince lo scontro diretto contro lo Slavia Praga, che passa come seconda (sucesso di misura tra le eliminate Hapoel Beer Sheva e Nizza, vincono gli israeliani).

Passa ai sedicesimi come capolista e dunque testa di serie il Rangers nel gruppo D, mentre il Benfica pareggia a Liegi contro lo Standard e va avanti come seconda. Prima nel proprio girone anche il PSV dopo aver superato l’Omonia (che ha sbagliato un rigore), secondo il Granada fermato dal PAOK. Il Napoli supera il girone da capolista dopo aver pareggiato contro la Real Sociedad: fuori l’AZ, battuta dal Rijeka ad un passo dalla qualificazione.

EUROPA LEAGUE, 6ª GIORNATA

GIRONE A

CSKA SOFIA-ROMA 3-1 [5′ Rodrigues (C), 22′ Milanese (R), 34′ e 55′ Sowe (C)]

YOUNG BOYS-CLUJ 2-1 [84′ Debeljuh (C), 94′ rig. Nsame (Y), 96′ Gaudino (Y)]

GIRONE B

DUNDALK-ARSENAL 2-4 [12′ Nketiah (A), 18′ Elneny (A), 22′ Flores (D), 63′ Willock (A), 80′ Balogun (A), 85′ Hoare (D)]

RAPID VIENNA-MOLDE 2-2 [12′ Eikrem (M), 43′ Ritzmaier (R), 46′ Eikrem (M), 90′ Ibrahimoglu (R)]

GIRONE C

BAYER LEVERKUSEN – SLAVIA PRAGA 4-0 [8′ e 32′ Bailey, 59′ Diaby, ’91 Bellarabi]

HAPOEL BEER SHEVA – NIZZA 1-0 [72′ Hatuel]

GIRONE D

LECH POZNAN – RANGERS 0-2 [31′ Itten, 72′ Hagi]

STANDARD LIEGI – BENFICA 2-2 [12′ Raskin (S), 16′ Everton (B), 60′ Tapsoba (S), 67′ Pizzi (B)]

GIRONE E

PAOK-GRANADA 0-0

PSV-OMONIA 4-0 [36′ Malen, 63′ Dumfries, 91′ e 94′ Piroe]

GIRONE F

NAPOLI-REAL SOCIEDAD 1-1 [35′ Zielinski (N), 92′ Willian Jose (R)]

RIJEKA-AZ ALKMAAR 2-1 [52′ Menalo (R), 57′ Wijndal (A), 93′ Tomecak (R)]

GIRONE G

BRAGA-ZORYA [ore 21.00]

LEICESTER-AEK [ore 21.00]

GIRONE H

CELTIC-LILLE [ore 21.00]

SPARTA PRAGA-MILAN [ore 21.00]

GIRONE I

MACCABI TEL AVIV-SIVASSPOR [ore 21.00]

QARABAG-VILLARREAL [rinviata]

GIRONE J

LUDOGORETS-LASK [ore 21.00]

TOTTENHAM-ANTWERP [ore 21.00]

GIRONE K

DINAMO ZAGABRIA-CSKA MOSCA [ore 21.00]

WOLFSBERGER-FEYENOORD [ore 21.00]

GRUPPO L

HOFFENHEIM-GENT [ore 21.00]

SLOVAN LIBEREC-STELLA ROSSA [ore 21.00]

OMNISPORT | 10-12-2020 21:04