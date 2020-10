Europa League, risultati: bene l'Arsenal, Tottenham ko a sorpresa

La seconda giornata di Europa League si apre con la clamorosa sconfitta del Tottenham in Belgio ad Anversa: decisivo un goal di Refaelov nel primo tempo. 4-3 pirotecnico tra LASK Linz e Ludogorets.

Il Leicester vince di misura ad Atene con il solito Vardy a segno, il Braga passa in Ucraina contro lo Zorya. Tris facile per il Milan sullo Sparta Praga, rimonta del Lille che strappa un punto nel match interno col Celtic.

Il Villarreal sorprende il Qarabag con una rimonta nel finale, nello stesso girone vince anche il Maccabi Tel Aviv che espugna il campo del Sivasspor. Il Wolfsberger dilaga in trasferta a Rotterdam, scialbo 0-0 tra CSKA Mosca e Dinamo Zagabria. Larghi successi di Hoffenheim e Stella Rossa.

Nel Gruppo A pareggio casalingo della Roma contro il CSKA Sofia, stesso risultato tra Cluj e Young Boys. Facile vittoria per l’Arsenal nel Gruppo B, successo anche per il Molde contro il Rapid Vienna.

Bayer Leverkusen sconfitto a Praga dallo Slavia nel Gruppo C, vince il Nizza. Nel Gruppo D successi per Benfica e Rangers. Vittoria in rimonta del PSV nel Gruppo E. Infine nel Gruppo F, quello del Napoli (che ha battuto la Real Sociedad), l’AZ cala il poker contro il Rijeka.

EUROPA LEAGUE, 2ª GIORNATA

GIRONE A

CLUJ-YOUNG BOYS 1-1 [62′ Rondon (C), 69′ Fassnacht (Y)]

ROMA-CSKA SOFIA 0-0 – Clicca qui per il report completo

GIRONE B

ARSENAL-DUNDALK 3-0 [41′ Nketiah, 44′ Willock, 46′ Pepe]

MOLDE-RAPID VIENNA 1-0 [66′ Omouijanfo]

GIRONE C

SLAVIA PRAGA-BAYER LEVERKUSEN 1-0 [80′ Olayinka]

NIZZA-HAPOEL BEER-SHEVA 1-0 [23′ Gouiri]

GIRONE D

BENFICA-STANDARD LIEGI 3-0 [49′ rig Pizzi, 66′ rig. Waldschmidt, 76′ Pizzi]

RANGERS-LECH 1-0 [68′ Morelos]

GIRONE E

GRANADA-PAOK 0-0

OMONIA-PSV 1-2 [29′ Gomez (O), 40′ e 92′ Malen (P)]

GIRONE F

AZ-RIJEKA 4-1 [6′ Koopmeiners, 20′ Gudmundsson, 51′ Karlsson, 60′ Gudmundsson (A), 72′ Kulenovic (R)]

REAL SOCIEDAD-NAPOLI 0-1 [56 Politano] – Clicca qui per il report completo

GIRONE G

AEK-LEICESTER 1-2 [18′ rig. Vardy (L), 39′ Choudhury (L), 49′ Tankovic (A)]

ZORYA-BRAGA 1-2 [4′ Paulinho (B), 11′ Gaitan (B), 96′ Ivanisenia (Z)]

GIRONE H

LILLA-CELTIC 2-2 [28′, 33′ Elyounoussi (C), 67′ Celik (L), 75′ Ikoné (L)]

MILAN-SPARTA PRAGA 3-0 [24′ Brahim Diaz, 57′ Leão, 67′ Dalot] – Clicca qui per il report completo.

GIRONE I

QARABAG–VILLARREAL 1-3 [78′ Kwabena (Q), 80′ Pino (V), 85′, 96′ rig. Alcacer (V)]

SIVASSPOR–MACCABI TEL AVIV 1-2 [55′ Kayode (S), 68′ rig. Biton (M), 75′ Peretz (M)]

GIRONE J

ANTWERP-TOTTENHAM 1-0 [29′ Refaelov]

LASK-LUDOGORETS 4-3 [2′, 56′ Balic (LA), 12′ Gruber (LA), 15′, 67′, 74′ rig. Manu (LU), 35′ Raguz (LA)]

GIRONE K

CSKA MOSCA-DINAMO ZAGABRIA 0-0

FEYENOORD-WOLFSBERGER 1-4 [4′ rig., 13′ rig., 60′ Liendl (W), 54′ Berghuis (F), 66′ rig. Joveljic (W)]

GIRONE L

GENT-HOFFENHEIM 1-4 [36′ rig. Belfodil (H), 52′ Grillitsch (H), 73′ Gacinovic (H), 93′ Kleindienst (G), 94′ Dabbur (H)]

STELLA ROSSA-LIBEREC 5-1 [7′, 22′ El Fardou Ben (S), 41′ Matousek (L), 50′ Gajic (S), 67′ Katai (S), 70′ Falcinelli (S)]

