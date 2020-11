Europa League, risultati: tris Arsenal e Tottenham

Dopo le delusioni di Atalanta e Inter in Champions League, il pareggio della Lazio e la vittoria della Juventus, successo convincente per la Roma in Europa League, abile a spazzare via il Cluj. Tre punti anche per il Napoli, in rimonta su un Rijeka riuscito inizialmente a passare in vantaggio.

Con il roboante 5-0 in cui ha brillato Mayoral, la Roma di Fonseca ha già un piede nei sedicesimi di Europa League. Torna in corsa il Rapid Vienna nel gruppo B, mentre nel C equilibrio da urlo dopo i successi di Bayer Leverkusen e Slavia Praga.

Verso l’eliminazione nel D lo standard Liegi, con Rangers e Benfica a dare spettacolo per 3-3: rimpianti per gli scozzesi, sopra di due reti per buona parte della gara. La sorpresa di giornata è il poker del PAOK contro il PSV in quel di Salonicco, mentre il gruppo del Napoli è quanto mai bilanciato: tre squadre a sei punti e Rijeka fuori dai giochi.

Nelle gare delle 21 l’Arsenal riesce a rimontare il Molde e vincere, mentre l’Hoffenheim ha spazzato via lo Slovan Liberec con una grande prova corale. Senza problemi lo Young Boys, che ha risposto alla vittoria della Roma superando con un tris lo CSKA Sofia.

Successi senza fatica anche per Leicester ed AEK Atene, mentre lo Sparta Praga ha superato il Celtic in trasferta a sorpresa nel raggruppamento del Milan.

EUROPA LEAGUE, 3ª GIORNATA

GIRONE A

ROMA-CLUJ 5-0 [1′ Mkhitaryan, 24′ Ibanez, 34′ e 84′ Borja Mayoral, 89′ Pedro]

YOUNG BOYS-CSKA SOFIA 3-0 [3′ Mambimbi, 18′ Sulejmani, 32′ Mambimbi]

GIRONE B

RAPID VIENNA-DUNDALK 4-2 [7′ Hoban (D), 22′ Ljubicic (R), 79′ Arase (R), 81′ rig. McMillan (D), 87′ Hofmann (R), 90′ Demir (R), 96′ rig. McMillan (R)]

ARSENAL-MOLDE 4-1 [22′ Ellingsen (M), 46′ aut. Haugen (A), 62′ Sinyan (A), 69′ Pepe (A), 88′ Willock (A)]

GIRONE C

HAPOEL BEER-SHEVA-BAYER LEVERKUSEN 2-4 [ 5′ Bailey (B), 11′ e 25′ Acolatse (H), 38′ aut. Dadya (B), 75′ Bailey (B), 88′ Wirtz (B)]

SLAVIA PRAGA-NIZZA 3-2 [16′ Kuchta (S), 33′ Gouiri (N), 43′ Sima (S), 71′ Kuchta (S), 93′ Ndoye (N)]

GIRONE D

LECH POZNAN-STANDARD LIEGI 3-1 [14′ Skoras (L), 22′ Ishak (L), 29′ Lestienne (S), 48′ Ishak (L)]

BENFICA-RANGERS 3-3 [1′ aut. Goldson (B), 24′ Diogo (R), 25′ Kamara (R), 51′ Morelos (R), 77′ Silva (B), 91′ Nunez (B)]

GIRONE E

PAOK-PSV 4-1 [20′ Rig. Zahavi (PS), 47′ Schwab (PA), 55′ Zivkovic (PA), 58′ Tzolis (PA), 66′ Zivkovic (PA)]

OMONIA-GRANADA 0-2 [4′ Herrera, 63′ Suarez]

GIRONE F

RIJEKA-NAPOLI 1-2 [13′ Muric (R), 43′ Demme (N), 62′ aut. Braut (N)]

REAL SOCIEDAD-AZ ALKMAAR 1-0 [58′ Portu]

GIRONE G

LEICESTER-BRAGA 4-0 [21′ e 48′ Iheanacho, 67′ Praet, 78′ Maddison]

ZORYA-AEK 1-4 [7′ Tankovic (A), 34′ Mantalos (A), 54′ Livaja (A), 81′ Kochergin (Z), 81′ Livaja (A)]

GIRONE H

CELTIC-SPARTA PRAGA 1-4 [26′ e 45′ Juliš (S), 65′ Griffiths (C), 77′ Juliš (S), 90′ Krejci (S)]

MILAN-LILLE 0-3 [21′ rig, 55′ e 58′ Yazici]

GIRONE I

SIVASSPOR-QARABAG 2-0 [10′ Osmanpaşa, 88′ Kayode (Q)]

VILLARREAL-MACCABI TEL AVIV [Ore 22,10]

GIRONE J

LUDOGORETS-TOTTENHAM 1-3 [13′ Kane (T), 32′ Lucas Moura (T), 50′ Keseru (L), 62′ Lo Celso (T)]

ANTWERP-LASK 0-1 [55′ Eggestein]

GIRONE K

DINAMO ZAGABRIA-WOLFSBERG 1-0 [76′ Atiemwen]

FEYENOORD-CSKA MOSCA 3-0 [63′ Haps, 71′ Kocku, 72′ Geertruida]

GRUPPO L

HOFFENHEIM-LIBEREC 5-0 [22′ e 29′ Dabour, 59′ Grillitsch, 71′ e 76′ Adamyan]

STELLA ROSSA-GENT 2-1 [12′ Kanga (S), 31′ Odjidja-Ofoe (G), 59′ Katai (S)]

OMNISPORT | 05-11-2020 23:33