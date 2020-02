Europa League, Roma agli ottavi: basta un pari con il Gent

La Roma passa agli ottavi di finale in Europa League, faticando forse un po' più rispetto al previsto ma ottenendo il risultato che bastava per passare il turno. In Belgio, sul campo del Gent, finisce infatti 1-1, che dopo l'1-0 dell'andata fa proseguire l'avventura dei ragazzi di Paulo Fonseca nelle coppe. E il Gent, che aveva impattato il risultato dell'Olimpico con David, può festeggiare per soli 4 minuti: quelli che bastano a Justin Kluivert per trovare il pareggio qualificazione.

Partenza lampo della Roma, che già nel corso del primo minuto colpisce un gran palo con il rientrato Kolarov (pescato intelligentemente da Mkhitaryan). Ma dopo la fiammata iniziale i ritmi calano in maniera vertiginosa, con una partita che diventa quindi molto tattica senza che i belgi riescano con il giropalla a spaventare una Roma che invece aspetta.

La manovra del Gent aumenta però di intensità con il trascorrere dei minuti, tanto che Mancini deve salvare su Mohammadi e poi su corner David per poco non trova la porta: salva tutto Smalling, ma il gol dei padroni di casa è nell'aria e infatti arriva pochi minuti dopo. Precisamente al 25'.

A segnarlo è proprio David, bravo a sgusciare tra Mancini e Spinazzola e a intervenire puntualmente sull'assist dalla destra di Bezus andando a battere Pau Lopez con la conclusione di controbalzo.

I giallorossi però non si lasciano spaventare e già al 29' riescono a pareggiare: Mkhitaryan sfonda a sinistra e premia il taglio di Kluivert, servendolo alla perfezione per l'1-1 con cui finirà la partita.

Ed è un gol che vale doppio: il Gent per riprendersi la qualificazione dovrebbe a questo punto segnare ben due gol in un'ora complessiva di gioco. Un'impresa ardua ma non impossibile: ci prova subito David, con la girata larga.

La Roma però nella ripresa corre il minor numero possibile di rischi, controlla la furia degli avversari e riesce anche a spaventarli quando accelera.

Così al 65' Odjidja non è preciso, mentre al 74' è Lopez a dirgli di no. Nel finale addirittura Dzeko sfiora il raddoppio da centrocampo, ma finisce così.

E per la Roma è sufficiente.

SPORTAL.IT | 27-02-2020 20:55