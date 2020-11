Europa League: Roma-Cluj, probabili formazioni

Secondo impegno casalingo consecutivo per la Roma nella fase a gironi di Europa League. Dopo lo 0-0 contro il Cska Sofia, i giallorossi ospitano il Cluj, appaiato alla Roma in vetta al gruppo A con quattro punti.

Paulo Fonseca si affiderà ancora al turnover, anche se solo parziale: in difesa chance per Fazio e Juan Jesus, in porta Pau Lopez, mentre dovrebbe essere regolarmente della partita Edin Dzeko.

In casa Cluj è caos dopo l’annuncio delle dimissioni da parte del tecnico Dan Petrescu, che dovrebbe lasciare dopo la partita: l’ex giocatore di Foggia e Genoa è peraltro alle prese con tanti indisponibili, quattro dei quali per Coronavirus.

Roma (3-4-1-2): Pau Lopez; Fazio, Kumbulla, Juan Jesus; Bruno Peres, Cristante, Villar, Spinazzola; Mkhitaryan; Borja Mayoral, Dzeko.

Cluj (4-3-3): Balgradean; Susic, Manea, Ciobotariu, Camora; Djokovic, Hoban, Deac; Paun, Debeljuh, Rondon.



