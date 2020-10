Europa League: Roma-CSKA Sofia, probabili formazioni

La Roma, dopo il successo all’esordio sul campo dello Young Boys, si appresta ad affrontare il CSKA Sofia (fischio d’inizio alle ore 21:00). Obiettivo? Vincere la seconda gara consecutiva e lanciarsi nel gruppo A di Champions League.

Fonseca non ha Mancini ma ritrova Smalling. Spazio anche a Juan Jesus. In avanti, altra chance per Borja Mayoral. Tra le fila della squadra bulgara, attenzione al centravanti Sowe.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Fazio, Smalling, Juan Jesus; Karsdorp, Villar, Cristante, Bruno Peres; Pellegrini, Carles Perez; Borja Mayoral. All.: Fonseca.

CSKA SOFIA (4-2-3-1): Busatto; Vion, Antov, Mattheij, Mazikou; Youga, Tiago Rodrigues; Yomov, Sankharé, Henrique; Sowe. All.: Morales.

OMNISPORT | 29-10-2020 09:52