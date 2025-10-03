Roma-Lilla, moviola: la svista dell’arbitro e il giallo sul rigore assegnato col Var e fatto ripetere tre volte

La prova dell’arbitro Lambrechts all’Olimpico per la gara di Europa League analizzata ai raggi X, il fischietto belga ha ammonito 4 giocatori

Quarantuno anni, belga, Erik Lambrechts – la scelta dell’Uefa per la gara tra Roma e Lilla – è internazionale dal 2014 ma non ha grande esperienza con le coppe. Nel curriculum poche gare internazionali ma diresse la finale di Conference la scorsa stagione. Vediamo come se l’è cavata ieri all’Olimpico.

I precedenti di Lambrechts con la Roma

E’ stata la prima apparizione coi giallorossi in campo per il fischietto di Leuven. Lambrechts ha comunque diretto gare di italiane in Europa, quelle della Fiorentina e della Primavera di Juventus e Inter in Youth League. 5 le apparizioni, con 2 vittorie di squadre italiane (una dei viola, l’altra dei bianconeri) e 3 sconfitte.

L’arbitro ha ammonito 4 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti de Weirdt e Monteny con Vergoote IV uomo, Van Driessche al Var e il portoghese Martins all’Avar, l’arbitro ha ammonito 4 giocatori: Verdounk, Bouaddi, Mandi, Ozer.

Roma-Lilla, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Regolare al 6′ il gol di Haraldsson. Al 9′ ammonito Verdonk che arriva in ritardo su El Ayanoui. Al 35′ episodio da gol-non gol: El Aynaoui, da dentro l’area piccola, calcia verso la porta trovando la respinta di un difensore francese sulla linea. Non vibra l’orologio dell’arbitro e si rimane sullo 0-1. Al 61′ Soulé parte in contropiede e viene fermato dall’intervento di Verdonk e Bouaddi. L’arbitro decide di ammonire Bouaddi, nonostante il primo fallo fosse di Verdonk, già ammonito. Il VAR non può intervenire in questa occasione perché si tratterebbe di somma di ammonizioni e non di espulsione diretta.

Al 79′ su angolo di Soulé Celik colpisce di testa e il pallone si infrange sul braccio di un difensore del Lille. Proteste dei giallorossi, interviene il VAR che conferma il mani. Giallo per Mandi e rigore che Dovbyk si fa ribattere dal portiere ma il tiro dal dischetto è da ripetere perché Ozer si era mosso anzitempo dalla linea di porta. Dagli 11 metri va ancora Dovbyk, ma Ozer ripete lo stesso errore e l’arbitro fa ripetere ancora. Si presenta Soulè ma il portiere si supera e neutralizza il terzo rigore di fila. Al 93′ giallo per Ozer che perde tempo su rinvio dal fondo. Dopo 7′ di recupero Roma-Lille finisce 0-1.