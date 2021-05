Europa League, Roma-Manchester United: probabili formazioni

All’Olimpico, alle 21:00, va in scena Roma-Manchester United, gara valida per la semifinale di ritorno di Europa League. Ai giallorossi serve un miracolo per ribaltare il 2-8 maturato all’Old Trafford.

Fonseca, alle sue ultime uscite da allenatore della Roma, mette in campo la miglior formazione possibile con Dzeko al centro dell’attacco. Anche Solskjaer, tecnico dei Red Devils, si affida ai migliori.

Le probabili formazioni:

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Villar, Bruno Peres; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. All.: Fonseca

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Bailly, Maguire, Telles; Matic, McTominay; Pogba, Fernandes, Rashford; Greenwood. All.: Solskjaer

OMNISPORT | 06-05-2021 09:28