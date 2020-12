Europa League: Roma-Young Boys, probabili formazioni

Oggi, alle 21:00, all’Olimpico, la Roma ospita lo Young Boys per la quinta giornata del gruppo A di Europa League. I giallorossi non hanno nulla da temere, avendo già in tasca il pass per i sedicesimi di finale della competizione.

Unico motivo di interesse, la voglia dei giallorossi di conquistare, matematicamente, il primo posto nel girone. Fonseca dovrebbe ricorrere ad un ampio turnover. Dovrebbero andare in panchina i tre tenori, ovvero Dzeko, Pedro e Mkhitaryan.

Le probabili formazioni:

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Ibanez, Cristante, Juan Jesus; Bruno Peres, Villar, Diawara, Calafiori; Perez, Pellegrini; Borja Mayoral. All.: Fonseca

Young Boys (4-4-2): Von Ballmoos; Hefti, Camara, Zesiger, Lefort; Fassnacht, Rieder, Sierro, Sulejmani; Nsame, Elia. All.: Seoane

OMNISPORT | 03-12-2020 09:21