Milan, a Salisburgo Amorim rispolvera Tomori, Jashari e Camarda, ma al Diavolo servono risposte, non altri esperimenti

Dopo il pareggio con il Sassuolo e il passo falso europeo contro il Benfica, i rossoneri cercano riscatto in Austria. Amorim pensa a una rivoluzione, ma servono punti e risposte

Giornalista pubblicista, redattore, divulgatore. E' una delle anime video del sito: racconta in immagini un evento e lo fa come pochi altri

Dopo l’esordio da dimenticare contro il Benfica in Europa League, nel tardo pomeriggio di giovedì (calcio d’inizio alle 18.45) il Milan farà visita al Salisburgo, attuale seconda forza del campionato austrico e vittorioso nella prima europea a domicilio del Levski Sofia. Impossibile, dunque, non scorgere nella sfida della Red Bull Arena insidie e pericoli. Aggiungendo a queste premesse il brutto pareggio di Reggio Emilia, è chiaro che la spedizione rossonera in terra d’Austria arrivi in un momento in cui occorre minimizzare gli errori e portare a casa il risultato a ogni costo. Le rivoluzioni possono attendere, verrebbe da dire, ma Amorim pare non pensarla così e medita di mandare in campo un Milan inedito.

Amorim prepara la rivoluzione in Europa

Il Milan è chiamato a invertire in fretta la rotta e l’Europa League può rappresentare l’occasione perfetta per farlo. Fa specie, dunque, scorrere le probabili scelte di Amorim per la gara contro il Salisburgo e trovarci una sfilza di seconde linee. Le ultime da Milanello raccontano, infatti, di una possibile rivoluzione nella fisionomia dell’undici che il Diavolo metterà in campo dal primo minuto nella città che ha dato i natali a Mozart. Una città in cui l’orchestra rossonera ha disperato bisogno di ritrovare la giusta armonia, lasciandosi alle spalle le dissonanze di un avvio avaro di soddisfazioni. Il tecnico rossonero potrebbe, però, allestire (ancora una volta) un undici inedito.

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Tomori titolare a sorpresa

La prima vera notizia riguarda il possibile impiego dall’inizio di Tomori, ancora alla ricerca dei primi minuti in stagione. Complice anche l’infortunio di Gabbia, per l’inglese che in estate era praticamente fuori rosa, sembra arrivato il momento del riscatto. A meno di tornare sul mercato, infatti, l’ex Chelsea può essere una risorsa preziosa per Amorim. Dentro Fik e fuori Gila, che punta a conservare energie in vista del big match contro l’Atalanta in programma domenica sera.

Modric e Rabiot a riposo

A completare la retroguardia davanti alla porta difesa da Maignan ci saranno con molta probabilità Pavlovic e De Winter. Sulla sinistra dovrebbe agire Bartesaghi, che proverà a sfruttare l’occasione per rubare qualche minuto a Estupinan, mentre a destra spazio a Chukwueze. Passando alla mediana, Musah sembra quello più sicuro del posto, nonostante la prova non esaltante con il Sassuolo e quella da dimenticare con il Benfica. Ad affiancare l’americano potrebbe essere Jashari. Con Comotto che reclama spazio per almeno uno spezzone e Modric e Rabiot quasi certi della panchina.

Chance per Camarda, Moreira e Ramos in panchina

Al momento, sulla trequarti pare favorita la coppia Cisse-Pulisic. Moreira dovrebbe essere risparmiato, mentre Hutchinson, come fatto col Sassuolo, sembra potersi comunque ritagliare qualche altro minuto a gara in corso. Il nazionale belga, invece, così come i tre big Modric, Rabiot e Gila, verrà gettato nella mischia solo se strettamente necessario. Stesso discorso per Gonçalo Ramos, che potrebbe tirare il fiato in favore di Camarda.

Una gara da non sbagliare

Scelte giuste? Sarà il campo a emettere il proprio verdetto. Di certo il Milan non può più permettersi di aspettare. Al netto delle rotazioni e degli esperimenti, al momento, a preoccupare è altro… fatta eccezione per il tris di San Siro contro il Lecce, infatti, i rossoneri non hanno ancora trovato un’identità precisa. Ecco perché, a conti fatti, la trasferta di Salisburgo può pesare molto (ma molto) di più dei tre punti in palio. Serve una vittoria per iniziare a muovere la classifica, ma soprattutto una prestazione capace di restituire certezze a una squadra ancora alla ricerca del proprio spartito migliore. Amorim, ok l’Atalanta, ma è davvero il tempo degli esperimenti?