Europa League, Sarri cambia idea

La gestione delle forze è stato uno dei punti critici nel rapporto tra Aurelio De Laurentiis e Maurizio Sarri e una delle cause della brusca fine dell’avventura del tecnico toscano sulla panchina del Napoli insieme alla poca fortuna avuta dagli azzurri in Europa, eventi secondo il presidente concatenati vista l’allergia al turnover di Sarri.

Approdato al Chelsea, l’allenatore sembra aver cambiato idea, al punto da dichiarare di puntare a portare i blues fino in fondo in Europa League: “Faremo turnover perché l'obiettivo è tornare in Champions, ma teniamo tanto a questa competizione e vogliamo arrivare in fondo" le parole di Sarri alla vigilia della partita contro gli ungheresi del Mol Vidi.

"Affrontiamo questa competizione con serietà, l'Europa League è molto importante, quindi non dovremo sottovalutare i nostri avversari".

SPORTAL.IT | 03-10-2018 19:30