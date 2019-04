Europa League, Sarri vede la semifinale

Due vittorie interne e due esterne nell’andata dei quarti di finale di Europa League. Oltre al ko del Napoli in casa dell’Arsenal, a vincere tra le mura amiche è il Benfica che schianta 4-2 l’Eintracht Francoforte grazie ad una tripletta del giovanissimo Joao Felix. Per i portoghesi a segno anche Ruben Dias, ma Jovic e Paciencia tengono in corsa i tedeschi.

Si decidono invece nei minuti finali Slavia Praga-Chelsea, che finisce 0-1 grazie a un gol di Marcos Alonso a quattro dalla fine, e Villarreal-Valencia: 1-3 con reti nel recupero di Wass e Guedes dopo il botta e risposta nel primo tempo tra lo stesso Guedes e Santi Cazorla.

SPORTAL.IT | 11-04-2019 23:15