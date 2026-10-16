Cisse trascina i rossoneri con una tripletta, i bianconeri rimontano il Celta Vigo nel recupero. Spettacolo tra Lione e Crystal Palace, cade il Marsiglia

La seconda giornata della fase campionato di Europa League va in archivio tra gol ed emozioni. Serata da incorniciare per il Milan, che travolge il Salisburgo grazie a uno scatenato Cisse, mentre la Juventus di Spalletti completa una rimonta in pieno recupero contro il Celta Vigo e resta in vetta alla classifica. A prendersi la scena è anche Peer Koopmeiners, fratello del centrocampista bianconero, protagonista del successo dell’AZ Alkmaar contro l’Hapoel. Spettacolo anche in Francia, dove il Lione supera il Crystal Palace al termine di una gara ricca di emozioni. Di seguito, tutti i risultati e la classifica aggiornata dopo le gare di giovedì 15 ottobre.

L’AZ Alkmaar fa festa con Koopmeiners, Crystal Palace ko con il Lione

Il cognome Koopmeiners torna protagonista in Europa. Non è Teun, ma il fratello, Peer, che contribuisce al successo per 2-1 contro l’Hapoel. Dopo un primo tempo senza reti, il centrocampista olandese rompe l’equilibrio. La risposta degli israeliani arriva poco dopo, con Forson, capace di approfittare di un errore della difesa avversaria. A decidere la sfida è Meerdink, trasformando il calcio di rigore del definitivo 2-1 e regalando all’AZ i primi tre punti della competizione. Tante emozioni anche in Lione-Crystal Palace. I francesi partono forte e sbloccano il risultato con Tolisso, prima del raddoppio firmato Nuamah. Nella ripresa, c’è la reazione degli inglesi, che accorciano le distanze con Yeremy Pino. La sfida è una girandola di emozioni: Sulc riporta avanti il Lione, il Palace non si arrende e trova il 3-2 con Kamada, senza, però, riuscire a completare la rimonta. Si conferma tra le squadre più in forma anche il Bayer Leverkusen, che travolge il Lech Poznan con un poker. Grande protagonista l’ex Roma Schick, autore di una doppietta dal dischetto. In gol anche Tillman e Maza.

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Benfica, show di Jhon Duran. L’Olympiakos sorprende il Marsiglia

Sorride anche il Benfica, che supera il Celtic con un convincente 4-1. I portoghesi indirizzano il match già nel primo tempo, trascinati da Jhon Duran. L’attaccante apre le marcature dopo appena cinque minuti con un rigore trasformato con il cucchiaio, dopo il raddoppio di Bah. Al 36′ ancora Duran a segno, siglando la doppietta e mandando le squadre negli spogliatoi sul 3-0. Nella ripresa, gli scozzesi provano a reagire, accorciando le distanze con Camilo Duran. Nel finale, però, Pavlidis chiude definitivamente i conti. Arriva invece una nuova delusione per il Marsiglia, sconfitto in casa dall’Olympiakos. A decidere la sfida è Hezze: secondo ko di fila per i francesi, fermi a zero punti. Successo esterno anche per il Besiktas, che espugna il campo dell’Hoffenheim al termine di un secondo tempo particolarmente frizzante. Murillo porta avanti i turchi, Asllani ristabilisce la parità. A fare la differenza è Oh, autore di una doppietta nel giro di sei minuti che indirizza la partita sul 3-1. Machida, nel finale, limita il passivo per i tedeschi.

Bournemouth a punteggio pieno, Sunderland in rimonta

Continua il buon percorso del Bournemouth, che supera 3-0 lo Sturm Graz. Sblocca la sfida Evanilson, nella ripresa gli austriaci colpiscono un palo con Heil, ma Rayan al 76′ trova la via del raddoppio. Nel recupero, arriva anche il tris di Rodriguez su rigore. Vittoria in rimonta, invece, per il Sunderland, che supera 2-1 il Torreense. I portoghesi passano in vantaggio nel primo tempo con una splendida conclusione dalla distanza di Feltes, ma nella ripresa gli inglesi ribaltano tutto: prima il colpo di testa di Akoha, poi il gol di Sadiki nei minuti di recupero. Centrano il successo anche Ferencvaros e Rennes. Gli ungheresi superano 2-1 il Viktoria Plzen grazie alla doppietta di Zachariassen, mentre i francesi ribaltano l’OFI Creta con Nagida e Boudlal dopo l’iniziale vantaggio firmato Fountas. Tre punti anche per la Dinamo Zagabria, che piega l’Anderlecht con un rigore in extremis realizzato da Beljo, e il Jagiellonia, che supera 3-1 l’Arat Armenia. L’Omonia passa agevolmente sul campo del Celje, mentre finiscono in parità Sparta Praga-Lillestrom, Union Saint-Gilloise-Real Sociedad e NEC Nijmegen-Levski Sofia.

Il Milan cala il poker, la Juve vince ancora

Le soddisfazioni europee arrivano da Milan e Juventus. I rossoneri di Amorim riscattano il ko subito all’esordio contro il Benfica e travolgono il Salisburgo in una sfida a senso unico: 4-0 il risultato finale, con la tripletta di Cisse e la rete di Goncalo Ramos. Sorride anche la Juventus, che conquista la seconda vittoria di fila battendo in rimonta il Celta Vigo. Gli uomini di Spalletti ribaltano lo svantaggio iniziale e trovano il gol decisivo con Kolo Muani nei minuti di recupero. Un successo che conferma la Vecchia Signora in testa alla classifica.

I risultati della seconda giornata di Europa League

Sparta Praga-Lillestrom 1-1

AZ Alkmaar-Hapoel Beer Sheva 2-1

Salisburgo-Milan 0-4

Lech Poznan-Bayer Leverkusen 0-4

Celje-Omonia 0-3

Lione-Crystal Palace 3-2

Union Saint-Gilloise-Real Sociedad 1-1

Torreense-Sunderland 1-2

Bournemouth-Sturm Graz 3-0

Ferencvaros-Viktoria Plzen 2-1

Dinamo Zagabria-Anderlecht 1-0

Jagiellonia-Ararat Armenia 3-1

NEC Nijmegen-Levski Sofia 1-1

Marsiglia-Olympiacos 0-1

Celta Vigo-Juventus 1-2

Benfica-Celtic 4-1

Rennes-OFI Creta 2-1

Hoffenheim-Besiktas 2-3

La classifica del girone unico dopo la seconda giornata