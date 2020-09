Europa League: Shamrock-Milan, le probabili formazioni

Tutto pronto per l’esordio ufficiale, nei preliminari di Europa League, del Milan. La squadra di Pioli è attesa a Dublino per la sfida con lo Shamrock Rovers. Una gara secca da affrontare al meglio per cominciare la stagione con il piede giusto.

Pioli potrà contare su Ibrahimovic ma non avrà a disposizione Leao (in quarantena) e Rebic (squalificato). Assenti, in difesa, Romagnoli e Musacchio. Probabile spazio, dal primo minuto, per il giovane Gabbia.

Le probabili formazioni:

SHAMROCK ROVERS (3-4-3): Mannus; O’Brien, Lopes, Grace; Finn, McEneff, O’Neill, Lafferty; Byrne, Greene, Burke. All. Bradley

MILAN (4-2-3-1): G.Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Hernandez; Kessié, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Saelemaekers; Ibrahimovic. All. Pioli

OMNISPORT | 17-09-2020 08:27