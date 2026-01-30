Europa League: il Bologna ritrova il Brann ai playoff, rischio derby con la Roma agli ottavi

Italiano sfiderà i norvegesi, contro cui pareggiò al Dall’Ara (0-0): in caso di successo sfida ai giallorossi o al Friburgo. La vincente di Dinamo Zagabria-Genk l'altra possibilità per Gasperini

Alta probabilità di derby italiano agli ottavi di Europa League: nel sorteggio di oggi a Nyon il Bologna è stato abbinato ai norvegesi del Brann nei playoff, ma in caso di successo affronterà una tra Roma e Friburgo. Se i rossoblù dovessero essere accoppiati ai tedeschi, i giallorossi di Gasperini se la vedrebbero con la vincente di Dinamo Zagabria-Genk.

Playoff Europa League: il Bologna ritrova il Brann

In seguito al 10° posto ottenuto nella phase league, il Bologna si è presentato da testa di serie al sorteggio, dove poteva pescare una tra Dinamo Zagabria e Brann, che hanno invece completato la prima parte della competizione rispettivamente al 23° e al 24° posto: dall’urna di Nyon è spuntato il nome della squadra norvegese della città di Bergen, già affrontata al Dall’Ara dalla formazione di Italiano lo scorso 6 novembre in occasione della 4a giornata. La partita finì 0-0, ma venne compromessa dall’espulsione al 23’ di Lykogiannis: nonostante l’inferiorità numerica per più di un’ora, i rossoblù fecero registrare più tiri in porta (3-1) e più possesso palla (56%) degli avversari.

Bologna, complicata andata a Bergen

Il Bologna affronterà dunque un avversario alla portata, tuttavia il Brann è una squadra da non sottovalutare, soprattutto perché stavolta i rossoblù dovranno giocare anche a Bergen, dove i norvegesi hanno costruito la loro qualificazione: gli unici due successi nella prima fase di Europa League sono arrivati al Brann Stadion, dove sono cadute squadre più quotate come l’Utrecht (1-0) e soprattutto i Rangers, sconfitti addirittura per 3-0. Oltre a quello del Dall’Ara, il Brann ha poi raccolto altri 2 pareggi (1-1 in casa del Paok e 3-3 contro il Midtjylland) e 3 sconfitte: 2-1 a Lille, 0-4 interno col Fenerbahce e 1-0 a Graz contro lo Sturm. La gara di andata in Norvegia è prevista il 19 febbraio, col ritorno a Bologna il 26: il glaciale inverno scandinavo sarà un altro problema con cui fare i conti. Per intenderci: stasera a Bergen sono previsti -10° C.

Rischio derby con la Roma agli ottavi

La brutta notizia per il Bologna – e per il calcio italiano – è però un’altra. A Nyon sono stati definiti anche gli accoppiamenti degli ottavi di finale (in programma il 12 e il 19 marzo), turno nel quale ricomincerà il cammino in Europa League della Roma: i giallorossi salteranno infatti i playoff grazie all’8° posto ottenuto nella fase a girone. In caso di successo sul Brann, il Bologna dovrà vedersela con una tra la squadra di Gian Piero Gasperini e il Friburgo. L’Italia rischia seriamente di avere una sola squadra già ai quarti di finale dell’Europa League.

L’altra possibilità per la Roma

Qualora la vincente di Brann-Bologna venisse abbinata al Friburgo negli ottavi, la Roma si ritroverebbe a sfidare la vincente di Dinamo Zagabria-Genk, playoff che vede nettamente favorita la formazione belga: il Genk ha raccolto gli stessi punti della Roma (16), ma si è classificata al 9° posto soltanto a causa della differenza reti.

Europa League: il sorteggio di playoff e ottavi

In basso l’esito completo del sorteggio dei playoff di Europa League: l’andata è in programma il 19 febbraio, il ritorno a campi invertiti il 26 febbraio. Per ogni playoff è indicata la coppia di possibili avversarie che la vincente dovrà affrontare agli ottavi.