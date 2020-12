Europa League: Sparta Praga-Milan, le probabili formazioni

Formazione sperimentale per il Milan di Stefano Pioli, in campo in serata contro lo Sparta Praga in Europa League. I rossoneri, già qualificati, hanno molti assenti: titolari come Donnarumma, Calhanoglu e Romagnoli non sono stati neanche convocati.

In attacco spazio a Colombo, sostenuto da Castillejo, Brahim Diaz e Hauge. A centrocampo Tonali con Krunic.

SPARTA PRAGA (4-3-3): Heca; Sacek, Lischka, Celutska, Hanousek; Pavelka, Travnik, Vindheim; Dockal, Julis, Krejci. Allenatore: Kotal.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu, Conti, Duarte, Gabbia, Dalot, Tonali, Krunic, Castillejo, Brahim Diaz, Hauge, Colombo. Allenatore: Pioli.

OMNISPORT | 10-12-2020 08:00