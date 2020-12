Europa League: tris della Roma, pari Napoli in Olanda

Il Napoli si giocherà la qualificazione ai sedicesimi di Europa League nell’ultima partita al San Paolo contro la Real Sociedad, la prossima settimana. La squadra di Gattuso pareggia per 1-1 in Olanda con l’Az Alkmaar, nella quinta giornata della fase a gironi e resta prima nel suo raggruppamento, ma a soli due punti di vantaggio sui baschi e sugli olandesi.

Serata decisamente più felice per la Roma, che batte per 3-1 all’Olimpico lo Young Boys e vince il proprio girone. Primo gol nei professionisti per il giovane Calafiori.

Az Alkmaar-Napoli 1-1

6′ Mertens (N), 53′ Martins Indi (A)

Grande avvio per la squadra di Gattuso, in vantaggio al 6′ con Mertens, servito da Di Lorenzo al termine di una bella azione corale dei partenopei. Il belga ha un’altra chance al quarto d’ora, poi prendono campo gli olandesi che creano una grande occasione con Aboukhlal.

Ripresa, l’Az Alkmaar pareggia al 53′ grazie a Martins Indi: sugli sviluppi di un corner, il giocatore portoghese beffa da pochi passi Ospina. I padroni di casa continuano ad attaccare ed hanno una chance enorme al 60′, quando guadagnano un rigore con Aboukhlal: Ospina ipnotizza però Koopmeiners e salva il Napoli. Nel finale Petagna ha due occasioni ma il risultato non cambia più.

Roma-Young Boys 3-1

34′ Nsame (Y), 44′ Borja Mayoral (R), 59′ Calafiori (R), 80′ Dzeko (R)

Botta e risposta nel primo tempo all’Olimpico, a Nsame al 34′ replica prima dell’intervallo Borja Mayoral, che in mischia è il più veloce di tutti a battere Von Ballmoos. I giallorossi malgrado un possesso palla nettamente superiore non riescono a concretizzare le tante occasioni gol avute.

Nella ripresa il giovane Calafiori realizza al 59′ la sua prima rete tra i professionisti con una splendida conclusione al volo sugli sviluppi di un corner. Gli svizzeri non riescono a reagire e all’80’ arriva il tris di Dzeko che chiude la partita.

OMNISPORT | 03-12-2020 22:55