Europa League, tutte le gare, date e orari per Juventus e Milan, avvio soft per l’Atalanta, cambia calendario di A

I bianconeri debuttano con il Nec, i rossoneri invece contro il Benfica. Cambiano Lazio-Milan e Sassuolo-Juve nel calendario di Serie A per gli impegni europei

L’Europa League cambia le carte in tavola per gli appuntamenti di Serie A. Il calendario europeo provoca l’inversione tra Lazio-Milan e Sassuolo-Juve nella quarta giornata di Serie A. Le nuove date e gli appuntamenti delle due sfide ricollocate.

Milan e Juventus, il calendario europeo modifica la Serie A

La pubblicazione dei calendari di Europa League da parte della UEFA ha avuto conseguenze immediate anche sulla programmazione della Serie A. In occasione della quarta giornata di campionato, infatti, cambiano data e orario degli appuntamenti di Milan e Juventus.

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Non si tratta però di una decisione improvvisa. La possibilità di intervenire sul calendario era già stata considerata dalla Lega Serie A al momento della comunicazione di anticipi e posticipi delle prime cinque giornate. Era stata infatti prevista l’eventualità di uno scambio tra le partite delle due squadre impegnate nella seconda competizione continentale.

Lazio-Milan anticipata, Sassuolo-Juve posticipata

Con la definizione del programma europeo è dunque scattata l’inversione. Lazio-Milan, inizialmente fissata per domenica 13 settembre alle 20.45, sarà disputata sabato 12 settembre alle ore 18.

Percorso inverso per Sassuolo-Juventus, che lascia il sabato per spostarsi a domenica 13 settembre alle 20.45.

I rossoneri in campo prima della Signora

Alla base della modifica c’è la diversa collocazione degli esordi europei. Il Milan sarà la prima delle due italiane a scendere in campo, con la sfida in programma mercoledì 16 settembre a San Siro contro il Benfica.

La Juventus debutterà invece ventiquattro ore più tardi: giovedì 17 settembre i bianconeri ospiteranno il Nec Nijmegen all’Allianz Stadium, dando ufficialmente il via alla propria avventura in Europa League.

Juventus, esordio allo Stadium contro il Nec

La Juventus inizierà il proprio cammino in Europa League davanti al pubblico dell’Allianz Stadium. La formazione bianconera farà il suo debutto nella competizione giovedì 17 settembre 2026 alle ore 21, ospitando gli olandesi del Nec Nijmegen.

Un percorso che proseguirà poi con la trasferta sul campo del Celta Vigo, prima di tornare a Torino per la sfida contro il Rennes. Nel calendario della Juventus figurano anche gli impegni contro AZ Alkmaar, Omonia Nicosia, Hapoel Be’er Sheva, Ferencvaros e Real Sociedad.

Calendario della Juventus in Europa League

1ª giornata: 17 settembre 2026, Juventus-Nec Nijmegen (21)

17 settembre 2026, Juventus-Nec Nijmegen (21) 2ª giornata: 15 ottobre 2026, Celta Vigo-Juventus (21)

15 ottobre 2026, Celta Vigo-Juventus (21) 3ª giornata: 22 ottobre 2026, Juventus-Rennes (18.45)

22 ottobre 2026, Juventus-Rennes (18.45) 4ª giornata: 5 novembre 2026, AZ Alkmaar-Juventus (21)

5 novembre 2026, AZ Alkmaar-Juventus (21) 5ª giornata: 26 novembre 2026, Juventus-Omonia Nicosia (21)

26 novembre 2026, Juventus-Omonia Nicosia (21) 6ª giornata: 10 dicembre 2026, Hapoel Be’er Sheva-Juventus (18.45)

10 dicembre 2026, Hapoel Be’er Sheva-Juventus (18.45) 7ª giornata: 21 gennaio 2027, Ferencvaros-Juventus (18.45)

21 gennaio 2027, Ferencvaros-Juventus (18.45) 8ª giornata: 28 gennaio 2027, Juventus-Real Sociedad (21)

Calendario del Milan in Europa League

1ª giornata: 16 settembre 2026, Milan-Benfica (21.00)

16 settembre 2026, Milan-Benfica (21.00) 2ª giornata: 15 ottobre 2026, Salisburgo-Milan (18.45)

15 ottobre 2026, Salisburgo-Milan (18.45) 3ª giornata: 22 ottobre 2026, Bournemouth-Milan (21.00)

22 ottobre 2026, Bournemouth-Milan (21.00) 4ª giornata: 5 novembre 2026, Milan-Ferencváros (18.45)

5 novembre 2026, Milan-Ferencváros (18.45) 5ª giornata: 26 novembre 2026, Olympiacos-Milan (18.45)

26 novembre 2026, Olympiacos-Milan (18.45) 6ª giornata: 10 dicembre 2026, Milan-Sunderland (21.00)

10 dicembre 2026, Milan-Sunderland (21.00) 7ª giornata: 21 gennaio 2027, Levski Sofia-Milan (21.00)

21 gennaio 2027, Levski Sofia-Milan (21.00) 8ª giornata: 28 gennaio 2027, Milan-Ararat-Armenia (21.00)

Il percorso dell’Atalanta in Conference League

Dopo la qualificazione ottenuta ai preliminari di Conference League, l’Atalanta di Maurizio Sarri debutterà in Europa da metà ottobre. Di seguito riportate le gare del calendario della Dea che avrà un esordio soft contro il Pafos in casa:

1ª giornata: 15 ottobre 2026, Atalanta-Pafos (21)

15 ottobre 2026, (21) 2ª giornata: 22 ottobre 2026, Ajax-Atalanta (21)

22 ottobre 2026, (21) 3ª giornata: 5 novembre 2026, Atalanta-Kairat Almaty (18.45)

5 novembre 2026, (18.45) 4ª giornata: 26 novembre 2026, Borac Banja Luka-Atalanta (21)

26 novembre 2026, (21) 5ª giornata: 10 dicembre 2026, Riga-Atalanta (18.45)

10 dicembre 2026, (18.45) 6ª giornata: 17 dicembre 2026, Atalanta-Mjällby (21)

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