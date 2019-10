Europa League, un drone scatena il caos in Lussemburgo

Alta tensione in Lussemburgo, dove la partita di Europa League tra i padroni di casa del Dudelange e gli azeri del Qarabag è stata sospesa intorno alla mezz'ora del primo tempo a causa dell'incursione aerea di un drone, che esponeva una bandiera dell'Armenia: una provocazione nei confronti del Paese della squadra ospite, l'Azerbaigian, in conflitto con gli armeni nella regione del Nagorno Karabakh.

Il match, sospeso per oltre venti minuti, è poi ripreso ed è stato vinto dal Qarabag per 4-1.

Tra gli altri risultati spiccano il poker dell'Arsenal allo Standard Liegi e quello del Psv a Rosenborg. Manchester United bloccato sullo 0-0 contro l'Az Alkmaar in Olanda.

Le italiane: la Lazio batte in rimonta il Rennes, la Roma non va oltre il pareggio in Austria contro il Wolfsberg.

Tutti i risultati:

Gruppo A

Dudelange-Qarabag 1-4

Siviglia-Apoel Nicosia 1-0

Gruppo B

Lugano- Dynamo Kiev 0-0

Malmö-Copenaghen 1-1

Gruppo C

Krasnodar-Getafe 1-2

Trabznonspor-Basilea 2-2

Gruppo D

Rosenborg-Psv Eindhoven 1-4

Sporting Lisbona-Lask Linz 2-1

Gruppo E

Celtic-Cluj 2-0

Lazio-Rennes 2-1

Gruppo F

Arsenal-Standard Liegi 4-0

Vitoria Guimaraes-Eintracht Francoforte 0-1

Gruppo G

Feyenoord-Porto 2-0

Young Boys-Rangers 2-1

Gruppo H

CSKA Mosca-Espanyol 0-2

Ferencvaros-Ludogorets 0-3

Gruppo I

Oleksandriya-Gent 1-1

Saint Etienne-Wolfsburg 1-1

Gruppo J

Istanbul Basaksehir-Borussia Mönchengladbach 1-1

Wolfsberg-Roma 1-1

Gruppo K

Besiktas-Wolverhampton 0-1

Braga-Slovan Bratislava 2-2

Gruppo L

Astana-Partizan Belgrado 1-2

AZ Alkmaar-Manchester United 0-0

