Europei, l’Italia e l’assenza pesante: il momento nero di Simonelli. La rivelazione di Jacobs: “Stavo per arrendermi”

Due anni fa agli Europei di Roma vinceva l’oro, ma opra sembra tutto cambiato: un infortunio impedirà a “Monkey D. Lollo” di essere a Birmingham. Jacobs rivela il momento in cui è cambiato tutto

L’atletica sa essere sport crudele, basta un particolare, un calo di forma o un picco per cambiare tutto. E spesso nel corso di un paio di anni, le carriere degli atleti possono prendere direzioni completamente diverse. Due esempi arrivano in vista degli Europei di Birmingham che cominciano il prossimo 10 agosto. Il grande assente della maxi spedizione italiana si chiama Lorenzo Simonelli, quello che invece nel giro di 12 mesi è riuscito a cambiare tutto è Marcell Jacobs.

La grande impresa a Roma

Sono passati poco più di due anni da quella che sembrava un’impresa destinata ad aprire le porte di una carriera clamorosa per Lorenzo Simonelli. L’8 giugno 2024 allo Stadio Olimpico, l’azzurro si prende la medaglia d’oro dominando letteralmente la concorrenza con un 13”05 che lasciava pensare a grandi cose anche per le imminenti Olimpiadi di Parigi. Invece proprio in Francia arriva una prima mezza delusione, Lollo non riesce a ritrovare la forma giusta, litiga un po’ con gli ostacoli e manca il grande appuntamento. C’è tanto rammarico nelle sue parole dopo la gara ma anche la sensazione che si tratti soltanto di un incidente di percorso.

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Due anni da dimenticare

Saranno 132 gli italiani protagonisti agli Europei di Birmingham, un’Italia formato extralarge per il grande appuntamento della stagione ma che non vede la presenza di Lorenzo Simonelli. Un infortunio gli ha impedito anche di essere presente agli Assoluti di Firenze di una settimana fa e una beffa che arriva dopo due anni molto complicati sotto il profilo delle prestazioni. Quella carriera che sembrava in un’ascesa incredibile ha subito una serie di battute d’arresto. Di mezzo, come spesso capita in questa situazione, ci si sono messi tanti problemi fisici che non gli hanno permesso di trovare la continuità giusta. L’allievo di Giorgio Frinolli però continua a essere una delle grandi stelle della nazionale azzurra con la speranza che possa tornare a brillare come ha fatto nella notte dell’Olimpico due anni fa.

La rivelazione di Jacobs

Storia diversa quella di Marcell Jacobs. L’eroe di Tokyo conquistò l’oro a Roma, fu protagonista di una grande prestazione anche a Parigi prima di entrare in una lunga crisi nel 2025. Una crisi che lo ha portato anche a pensare a un clamoroso addio all’atletica come ha rivelato in un’intervista al Corriere della Sera: “Stavo per arrendermi, sono tornato dopo un’annata difficile e corro di nuovo forte. Il mio percorso min fa capire che fondamentalmente è tutto nella testa. Mai smettere di credere in se stessi. Non ho toccato una pista di atletica per mesi poi quando Rana Reider mi ha scritto che sarebbe andato in Cina, ho preso il telefono e ho scritto a Paolo Camossi per chiedere di tornare a essere il mio coach. Quando mi ha detto si, è come se mi fosse tornata improvvisamente la voglia. E sono partito don una determinazione nuova”.