Europei Atletica, la 4x400 maschile in finale col record nazionale, ma anche le ragazze stupiscono. Stasera Battocletti e Tamberi

Mattinata proficua per l'Italia impegnata a Birmingham: le due staffette 4x400 conquistano la finale. Anche Oliveri (alto) e Padovan (giavellotto) in gioco per le medaglie

Giornalista (pubblicista) sportivo a tutto campo, è il tuttologo di Virgilio Sport. Provate a chiedergli di boxe, di scherma, di volley o di curling: ve ne farà innamorare

Vanno di corsa, le staffette azzurre. Talmente forti che nella mattinata di Birmingham c’è scappato pure un record nazionale: è quello della 4×400 maschile, che nella batteria che l’ha condotta agevolmente in finale s’è presa pure la soddisfazione di ribassare il primato nazionale, che diventa di 2’58”10. Bene anche le ragazze della 4×400, seppur in formazione un po’ rimaneggiata, sicure protagoniste in una finale che si preannuncia assai equilibrata. E bene anche Pietro Arese, che conquista di diritto un posto nella finale nei 1.500 metri pur con qualche brivido corso nel finale della sua batteria.

Staffette da urlo: nelle 4×400 c’è aria di medaglia

Insomma, l’ultima mattinata di batterie all’Alexander Stadium (che nel fine settimana tornerà solo nelle sessioni pomeridiane: domani mattina spazio alla marcia, domenica mattina alla maratona) ha raccontato solo buoni propositi per i colori azzurri. Nell’elenco di chi ha trovato posto in finale ci sono anche Matteo Oliveri nel salto con l’asta (dove Mondo Duplantis proverà con ogni probabilità a ritoccare il suo record del mondo) e Paola Padovan nel giavellotto.

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Chiaro però che la copertina se l’è presa la 4×400 maschile, con Edoardo Scotti, Luca Sito, Mohamed Soudassi e Lorenzo Benati che hanno abbassato di 71 centesimi il precedente primato nazionale, entrando con il miglior tempo assoluto nella finalissima in programma stasera a fine sessione. Bene, anzi benissimo anche le donne, senza Alice Mangione ed Eloisa Coiro (che stasera è impegnata nella finale dei suoi 800): il secondo posto dietro l’Olanda nella seconda batteria (3’25”99) ha consegnato alle azzurre la possibilità di andare a giocarsi le medaglie (terzo tempo complessivo), con Ilaria Accame, Anna Polinari, Sara Cirillo e Alessandro Bonora perfettamente a loro agio sulla pista britannica.

Arese in finale nei 1.500. Stasera c’è Coiro negli 800

Pietro Arese è tra gli atleti più attesi nei 1.500 metri, dove intanto s’è garantito un posto in finale chiudendo la propria batteria al quinto posto in 3’41”94. “Volevo cercare solo la qualificazione, e queste semifinali sono sempre trabocchetto”, ha spiegato a fine sessione. “Alla fine va bene così: ho sofferto un po’ nel finale, ma sono sicuro che potrò comunque andare più forte in finale”. Fuori l’altro azzurro impegnato, cioè Joao Bussotti. Nell’eptathlon femminile, Sveva Gerevini è partita col piede giusto segnando il primato personale nei 100 ostacoli (13”16) e poi saltando 1.74 nell’alto, salendo al nono posto dopo due prove.

A partire dalle 20,35 partirà il programma serale: l’Italia punta forte su Nadia Battocletti, che alle 20,45 sarà la grande favorita nella finale dei 10.000 metri, poi alle 21 la finale del salto in alto maschile con Sioli che vuole una medaglia (e Tamberi chissà). Nel pomeriggio anche semifinali e finali dei 200 maschili con Dezza e Desalù pronti a stupire.

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