A due anni da Roma, il Dream Team azzurro si prepara alla nuova rassegna della competizione continentale forti di 24 medaglie e 11 ori, l’Italia si presenta con una squadra record di 130 atleti

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

Giornalista e content creator

Incominciano oggi a Birmingham gli Europei di atletica 2026: una settimana di gare che prende il via oggi, lunedì 10 agosto e vedrà la sua conclusione il 16 agosto. La prima giornata di questo appuntamento continentale vede subito scendere in pista azzurri e azzurre con ambizioni di medaglia, a conferma di quanto già mostrato negli Under20 e in pista. Si incomincia subito con gare di altissimo livello: cinque le finali previste nella sessione serale.

Le gare nella giornata di esordio degli Europei di Birmingham 2026

Appuntamento in questo lunedì con: getto del peso femminile e maschile (con Leo Fabbri impegnato a difendere il titolo), quella dei 5000m maschili, la staffetta 4×400 mista, per finire la giornata con quella dei 100m femminili. Anche qui l’Italia punta a essere protagonista, con la campionessa mondiale indoor Zaynab Dosso. Al mattino si prepara il bronzo olimpico a Parigi 2024 e oro mondiale Mattia Furlani, impegnato nelle qualificazioni del salto in lungo.

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Il programma di oggi 10 agosto

Sessione mattutina (orari italiani)

11.35 Getto del peso (femminile), qualificazioni Gruppi A e B (MUSCI, VERTERAMO)

Getto del peso (femminile), qualificazioni Gruppi A e B 11.40 Lancio del martello (maschile), qualificazioni Gruppo A (OLIVIERI)

Lancio del martello (maschile), qualificazioni Gruppo A 11.45 800 metri (maschile), batterie (LAZZARO, PERNICI, TECUCEANU)

800 metri (maschile), batterie 12.25 100 metri (femminile), batterie (HOOPER)

100 metri (femminile), batterie 12.30 Salto in lungo (maschile), qualificazioni Gruppi A e B (FURLANI, INZOLI)

Salto in lungo (maschile), qualificazioni Gruppi A e B 12.55 400 metri (maschile), batterie (BENATI, SITO, SOUDASSI)

400 metri (maschile), batterie 13.20 Lancio del martello (maschile), qualificazioni Gruppo B (ev. Olivieri)

Lancio del martello (maschile), qualificazioni Gruppo B 13.35 400 metri ostacoli (femminile), batterie (SARTORI)

400 metri ostacoli (femminile), batterie 13.40 Getto del peso (maschile), qualificazioni Gruppi A e B (FABBRI, FERRARA, PONZIO, WEIR)

Sessione serale (orari italiani)