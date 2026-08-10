Incominciano oggi a Birmingham gli Europei di atletica 2026: una settimana di gare che prende il via oggi, lunedì 10 agosto e vedrà la sua conclusione il 16 agosto. La prima giornata di questo appuntamento continentale vede subito scendere in pista azzurri e azzurre con ambizioni di medaglia, a conferma di quanto già mostrato negli Under20 e in pista. Si incomincia subito con gare di altissimo livello: cinque le finali previste nella sessione serale.
Le gare nella giornata di esordio degli Europei di Birmingham 2026
Appuntamento in questo lunedì con: getto del peso femminile e maschile (con Leo Fabbri impegnato a difendere il titolo), quella dei 5000m maschili, la staffetta 4×400 mista, per finire la giornata con quella dei 100m femminili. Anche qui l’Italia punta a essere protagonista, con la campionessa mondiale indoor Zaynab Dosso. Al mattino si prepara il bronzo olimpico a Parigi 2024 e oro mondiale Mattia Furlani, impegnato nelle qualificazioni del salto in lungo.
Il programma di oggi 10 agosto
Sessione mattutina (orari italiani)
- 11.35 Getto del peso (femminile), qualificazioni Gruppi A e B (MUSCI, VERTERAMO)
- 11.40 Lancio del martello (maschile), qualificazioni Gruppo A (OLIVIERI)
- 11.45 800 metri (maschile), batterie (LAZZARO, PERNICI, TECUCEANU)
- 12.25 100 metri (femminile), batterie (HOOPER)
- 12.30 Salto in lungo (maschile), qualificazioni Gruppi A e B (FURLANI, INZOLI)
- 12.55 400 metri (maschile), batterie (BENATI, SITO, SOUDASSI)
- 13.20 Lancio del martello (maschile), qualificazioni Gruppo B (ev. Olivieri)
- 13.35 400 metri ostacoli (femminile), batterie (SARTORI)
- 13.40 Getto del peso (maschile), qualificazioni Gruppi A e B (FABBRI, FERRARA, PONZIO, WEIR)
Sessione serale (orari italiani)
- 20.03 Getto del peso (femminile), finale (ev. A. Musci, Verteramo)
- 20.10 Lancio del martello (femminile), qualificazioni Gruppo A (FANTINI, MORI)
- 20.35 100 metri ostacoli (femminile), batterie (CARMASSI, CARRARO, POLZONETTI)
- 20.55 Salto triplo (femminile), qualificazioni Gruppi A e B (DERKACH, SARACENI)
- 21.10 100 metri (femminile), semifinali (DOSSO, ev. Hooper)
- 21.33 Getto del peso (maschile), finale (ev. Fabbri, Ferrara, Ponzio, Weir)
- 21.38 Lancio del martello (femminile), qualificazioni Gruppo B (ev. Fantini, Mori)
- 21.40 5.000 metri (maschile), finale (GUERRA, MAGGI, PAROLINI)
- 22.00 3.000 metri siepi (femminile), batterie (COLLI)
- 22.40 Staffetta 4×400 metri (mista), finale (ITALIA)
- 22.50 100 metri (femminile), finale (ev. Dosso, Hooper)