Europei, il programma della terza giornata: l’Italia si aggrappa a Fantini: Diaz guida il trio azzurro nel triplo

Dopo la vittoria di Nadia Battocletti e la delusione per Jacobs, l’Italia si rituffa negli Europei di Birmingham i quella che potrebbe essere la giornata più interlocutoria

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Il sorriso di Nadia Battocletti e Micol Majori e la beffa di Marcell Jacobs. La seconda giornata degli Europei di Birmingham poteva rappresentare un momento magico per l’Italia che incassa un bronzo a sorpresa ma anche una delusione cocente. Ma non è ancora il tempo dei bilanci perché c’è un’altro giorno di gare con tanti azzurri impegnati.

Pernici sogna negli 800, entra in gara Sibilio

Altra mattinata ricca di impegni per l’Italia. E’ il momento anche delle discipline multiple e si comincia dal decathlon on l’Italia che ha due rappresentanti in gara con Dester e Nonino. Proseguono anche le qualificazioni nei lanci, stavolta tocca al disco donne con l’Italia che schiera Emily Conte, Benedetta Benedetti e Daisy Osakue. Giornata di qualificazione anche nel giro di pista femminile con due azzurre impegnate già in batteria (Alessandra Bonora e Alice Mangione). Si continua con la velocità femminile, stavolta con i 200. Non ci sono azzurre che possono puntare alla medaglia ma c’è curiosità per assistere alla crescita di Elena Cambiolo e per capire lo stato di forma della 4×100 con Fontana e Kaddari. Poi le semifinali degli 800 con Giovanni Lazzaro e Francesco Pernici che sperano in qualcosa di importante. A chiudere il programma mattutino le semifinali dei 400 ostacoli, entra in scena Sibilio con Bertoncelli e Sommacal.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Fantini speranza azzurra, Folorunso ci prova

La prima finale di giornata è quella del lancio del martello femminile che vede la presenza di Sara Fantini che proverà a difendere il titolo conquistato a Roma due anni fa ma con una concorrenza molto più agguerrita. Alle 21.40 cominciano anche le qualificazioni del triplo maschile con l’Italia che schiera un trio che può puntare alla finale e guidato dal primatista mondiale stagionale Andy Diaz a cui si aggiungono Andrea Dallavalle e Simone Biasutti. Poi toccherà a Ayomide Folorunso provare a rimettere in gare le ottime sensazioni mostrare nel corso delle batterie dei 400 ostacoli.

Europei Birmingham, il programma della terza giornata

Questo il programma giornata della terza giornata agli Europei di atletica di Birmingham:

Mattina

11:35 Decathlon – 100 metri: Dester e Nonino

11:40 Lancio del disco femminile: Emily Conte, Benedetta Benedetti, Daisy Osakue

12:05 400 metri femminile: Alessandra Bonora e Alice Mangione

12:20 Decathlon – salto in lungo: Dester e Nonino

12:40 200 metri femminile: Elena Cambiolo, Vittoria Fontana, Dalia Kaddari

13:20 800 metri maschile (semifinale) Giovanni Lazzaro e Francesco Pernici

13:30 Decathlon – getto del perso: Dester e Nonino

13:55 400 ostacoli maschile (semifinali): Giacomo Bertoncelli, Alessandro Sibilio, Alessio Sommacal

Pomeriggio