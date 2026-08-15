Europei atletica, maratona d'oro: Vincono sia Massimo Stano che Sofia Fiorini col record del mondo. Cosa vuol dire il cappello di paglia sul traguardo

Nuova impresa azzurra ai campionati continentali di Birmingham, dopo le tre medaglie nella mezza maratona arriva la doppietta del metallo più prestigioso

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Corri, Italia, corri. La penultima giornata degli Europei di Birmingham si colora d’azzurro con una mattinata da ricordare. Dopo i due argenti e il bronzo nella mezza maratona di marcia maschile e femminile arrivano le gioie più belle nella maratona di marcia. Massimo Stano e Sofia Fiorini fanno esultare tutti con due prove da incorniciare ed altre due medaglie d’oro che arricchiscono il glorioso palmares dell’Italia.

L’impresa di Stano

Nel chilometro finale Stano, sorridente, ha indossato un cappello di paglia, in omaggio a One Piece, uno dei cartoon manga di cui è ghiotto, poi alza le braccia sul traguardo dopo aver fatto segnare il super tempo di 2:56.49, primato europeo per l’azzurro, miglior tempo mondiale stagionale e seconda prestazione mondiale di sempre. Miguel Angel Lopez secondo ad 8 secondi dall’italiano: lo spagnolo è venuto fuori all’improvviso e ci fosse stato un altro giro avrebbe potuto dare filo da torcere all’azzurro. Si è arreso solo nel finale l’ungherese Venyercsan, che ha beccato la terza segnalazione ed è uscito dai giochi: viene mandato nella penalty area proprio in prossimità del traguardo e riceve una penalità di quattro minuti. Una sanzione pesantissima che lo fa scivolare fuori dal podio, al quarto posto.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La strategia dell’azzurro

Ha aspettato il momento giusto con pazienza, ha calcolato tempi e rischi ed ha fatto partire l’attacco vincente. E’ stata una vera impresa per Massimo Stano che aha ripresto Venyercsan (che vantava il miglior personale tra gli atleti in gara, con il 3.03’45” realizzato quest’anno a Dudince). E’ stato un vero e proprio match di pugilato nei 6 km finali prima del colpo di scena e della terza segnalazione. Al 31° km comandava lo spagnolo Lopez è al comando in 2.10’34”, con Bence Venyercsan a soli 3 secondi (2.10’37”) poi l’ha spuntata la strategia vincente dell’azzurro. Quinto Orsoni. Terzo posto e medaglia di bronzo per uno stremato Aurèlien Quinion, che giunge al traguardo quasi in stato confusionale. Il francese viene subito portato al controllo medico.Ttutti e tre i medagliati scendono sotto le tre ore.

L’oro di Sofia Fiorini

Da applausi anche la gara di Sofia Fiorini che a metà corsa ha cambiato passo, rompendo l’equilibrio in testa: ha iniziato una progressione per cercare di sfiancare la sua avversaria ed ha fatto il vuoto centrando, a 22 anni, la medaglia d’oro più giovane della spedizione italiana agli Europei. Batte il cinque agli astanti nella passerella conclusiva la Fiorini, che sembra ancora avere molte energie nel serbatoio. Poi taglia il traguardo e si avvolge nella bandiera tricolore prima di sfoderare un sorriso incantevole davanti a telecamere e fotografi. Disintegrato il record del mondo, abbattuto di 9 minuti. 3:05.17 il crono dell’azzurra.

Seconda posizione ed argento per la polacca Katarzyna Zdzieblo, staccata di oltre tre minuti e 30 secondi dall’azzurra. Bronzo Spagna con Raquel Gonzalez, che taglia il traguardo a 5 minuti e 38 secondi dall’italiana.

La gioia di Stano

“Sono stracontento, agli Europei di solito non riesco a caricarmi e a gasarmi come ai Mondiali ma Roma mi era rimasta qui“. Ai microfoni della Rai Massimo Stano fa esplodere la sua gioia: Gli acciacchi non mancano ma per fortuna ho due fisioterapisti bravissimi e un grande allenatore che hanno fatto sì che arrivassi qui nelle migliori condizioni fisiche possibili. Il percorso era duro, non so come facciano ad autorizzare questi percorsi ma non poteva fermarmi nessuno, è una delle emozioni più belle. Il cappello di One Piece invece lo porto sempre con me”.